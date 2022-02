Putlitz: Trickdiebe bestehlen 74-Jährige und greifen auf Bankkonto zu

Putlitz

In einem Putlitzer Supermarkt war am Freitagnachmittag eine 74-Jährige unterwegs, die auf einen Rollator angewiesen ist. An der Kasse setzte sich die Frau auf die Gehhilfe, an der auch ihre Handtasche samt Geldbörse hing. Als die Geschädigte dann bezahlen wollte, stellte sie den Verlust des Portemonnaies fest.

2000 Euro vom Bankkonto abgehoben

Die Polizei geht davon aus, dass unbekannte Täter den kurzen Moment der Unachtsamkeit ausnutzten, als die Seniorin ihre Tasche nicht im Blickfeld hatte. In der Geldbörse befanden sich Personalausweis, Gesundheitskarte, Führerschein, EC-Karte sowie 155 Euro in Bar.

Bei der Anzeigenaufnahme zwei Tage später legte die 74-jährige im Revier zudem einen Kontoauszug vor, aus dem ersichtlich wurde, dass die Täter 2000 Euro von ihrem Konto abgehoben hatten. Die Tochter hatte die Karte zwar am Tattag sperren lassen, aber offenbar mit zu großem Zeitverzug.

Von MAZonline