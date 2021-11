Wochenmarkt in Berge: 2022 geht es weiter

Berge

Die Feuerwehr war als erstes vor Ort und hatte einiges zu tun. Schläuche und Atemschutz konnten die Brandschützer aus Berge aber zum Glück zuhause lassen. Stattdessen mussten sie ihr Können an der Gulaschkanone unter Beweis stellen. Es war ein kulinarischer Beitrag zum letzten Wochenendmarkt in Berge, der am Sonnabend noch einmal hunderte von Besuchern auf den Anger lockte.

Zum neunten Mal: Wochenmarkt in Berge

Eigentlich sollte das bunte Treiben im Oktober mit der achten Auflage in diesem Jahr ausklingen. Doch vor allem die Händler hatten im Laufe des Jahres so viel Spaß an dem Treiben gewonnen, dass Bürgermeisterin Susanne Scherfke-Weber und die fleißigen Mitglieder des Dorf- und Kulturvereins „Leben in Berge“ nicht lange überlegten, als der Wunsch nach einem weiteren Termin geäußert wurde.

Anke Tsakiris (links) bot ihre Lebkuchenhäuser als Bausatz an. Quelle: Stephanie Fedders

Und so wurde dieser letzte Markttag auch ein bisschen zum Adventsmarkt, der eigentlich immer Ende November im alten Pferdestall in Berge stattfindet. Viel weihnachtliches Flair allerorten gab der Veranstaltung eine besondere Note. Das Angebot war dementsprechend nachgefragt, wie beispielsweise der Stollen der Bäckerei Mohr aus Ziegendorf. Den Betrieb gibt es nicht mehr, aber für den Markt in Berge stellten sich Vater und Sohn für eine Extraschicht in die Backstube.

Das Team des Dorf- und Kulturvereins „Leben in Berge“ verkaufte Kaffee und Kuchen für einen guten Zweck. Quelle: Stephanie Fedders

Gut vorbereitet war auch Anke Tsakiris aus Hamburg, die schon seit neun Jahren mit den Kindern beim Adventsmarkt Lebkuchenhäuser gestaltet. Jetzt gab es den Bausatz zum Mitnehmen für Zuhause und obendrauf noch ein paar gute Tipps für den Umgang mit den Süßigkeiten: „Trocken lagern oder zügig essen“, verrät Tsakiris, die sich mit Kordula Pingel und ihrem Honig aus Reetz eine Bude geteilt hat.

Auf dem Wochenmarkt in Berge gibt es das Lebkuchenhaus als Bausatz für Zuhause

„Es macht richtig Spaß mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, schwärmt Kordula Pingel über den Berger Markt, der im März seine Premiere gefeiert hat. Seitdem hat das Einkaufen unter freiem Himmel immer mehr Fans gewonnen. Auch, weil es immer wieder ein bisschen Abwechslung gegeben hat, wie beispielsweise den Flohmarkt oder die Auftritte der Premsliner Musikanten, die am Sonnabend Weihnachtslieder spielten.

Weihnachtsdekoration war auf dem Markt in Berge besonders beliebt. Quelle: Stephanie Fedders

Zu den 15 Händlern, die dieses Mal dabei sind, gehört auch Sandra Beyer von der Hofkäserei aus Kunow. Seit Anfang an hat sie ihren markanten Verkaufsstand aus Holz auf dem Anger abgestellt und viele neue Kunden gewonnen. „Die Idee, etwas Regionales aufzubauen, hat Früchte getragen“, sagt Beyer, die schon für den ersten Termin im kommenden Jahr Bestellungen aufgenommen hat und sich freut, wenn es wieder los geht. „Was Berge auf die Beine stellt, ist super“, lobt sie die Organisatoren.

Der Dorf- und Kulturverein und die Feuerwehr Berge nutzen die Einnahmen für einen guten Zweck

Dass der Markt in Berge so gut ankommt, daran hat jetzt auch die Feuerwehr ihren Anteil. Stefan Schröder hat als gelernter Koch das Sagen an der Gulaschkanone und erfreut die Besucher mit Erbsensuppe und Nudeln mit Tomatensoße. Die Einnahmen sind für einen guten Zweck und werden unter anderem in die Jugendarbeit investiert.

Stefan Schröder von der Feuerwehr Berge an der Gulaschkanone. Quelle: Stephanie Fedders

Fleißig waren auch die Mitglieder des Dorf- und Kulturvereins, die jede Menge Kuchen gebacken haben, der sich am Nachmittag nur noch auf wenige Bleche verteilt. Auch hier wird der Erlös so verwendet, dass die Gemeinde Berge etwas davon hat. „Das Geld ist für eine gute Sache im Dorf“, erzählt Susanne Scherfke-Weber. Mehr verrät sie nicht – außer, dass es im März 2021 mit den Wochenendmärkten in Berge weiter gehen soll.

Von Stephanie Fedders