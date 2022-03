Ziegenhagen

Drei Hunde haben am späten Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Ziegendorf bei Berge einen fünf Jahre alten Jungen angegriffen und lebensbedrohlich verletzt. Das Kind erlitt massive Verletzungen und offene Wunden an mehreren Körperteilen, wie die Polizei informiert. Die Besatzung eines Rettungshubschrauber flog den Jungen in eine Hamburger Klinik.

Nachbar treibt Hunde mit Knüppel auseinander

Die drei Hunde – darunter zwei Rottweiler – haben den Jungen aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf dem Grundstück der Familie angegriffen. Ein Nachbar bemerkte den Vorfall und eilte dem Kind zur Hilfe. Mit einem Knüppel trieb er die Hunde auseinander.

Die Polizei wies den Hundehalter – ein Familienmitglied des Opfers – an, die Hunde, die sich nach dem Vorfall wieder beruhigt hatten, bis zu einer Entscheidung des zuständigen Ordnungsamtes im Hundezwinger zu belassen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und Zeugen befragt. Die Polizei erstattete eine Anzeige.

