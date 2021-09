Putlitz

Die Bundestagswahl 2021 steht in den Startlöcher. In knapp drei Wochen sind die Deutschen gefragt und aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen. Keiner der Direktkandidaten des Wahlkreises 56 kommt aus der Prignitz. Das ist nichts Neues. Doch wer kann zukünftig die Prignitz am besten im Deutsches Bundestag vertreten? Und kann ein Nicht-Prignitzer überhaupt die Interessen der Region vertreten?

Fragen, auf die die Putlitzer am Donnerstag klare Antworten haben wollten. Daher waren die Direktkandidaten zu einer Diskussionsrunde in die Gaststätte Schumacher in Putlitz eingeladen. Sechs waren der Einladung gefolgt. Eingeladen hatte die Fraktion Bürger für Stadt und Land.

Sechs Direktkandidaten des Wahlkreises 56 in Putlitz zu Gast

Sebastian Steineke (CDU), Wiebke Papenbrock (SPD), Anja Mayer (Die Linke), Dominik Kaufner (AFD), Thomas Essig (FDP) und Maximilian Kowol (Die Grünen) erläuterten ihrem Publikum, warum gerade sie am 26. September von den Prignitzern gewählt werden sollten, obwohl ihr Wohnsitz im Kreis Ostprignitz-Ruppin ist oder – im Fall von Dominik Kaufner – im Havelland.

Sebastian Steineke kennt die Region bereits

Den Anfang machte Sebastian Steineke: „Man muss nicht zwingend in der Prignitz wohnen, wenn man die Interessen der Prignitzer vertreten möchte“, sagte der CDU-Mann, der bereits Mitglied des deutsches Bundestages für seine Partei ist und wiedergewählt werden möchte.

„Ich bin mir bewusst, dass es viele Probleme gibt, die nach einer geeigneten Lösung fragen. Aber wir konnten in den letzten Jahren bereits viel für die Prignitz auf den Weg bringen.“ Als Beispiele zählte Sebastian Steineke den Ausbau der Autobahn 14, das Stopfen einiger Funklöcher in der Prignitz sowie die geplanten Arbeiten am Wittenberger Bahnhof auf.

Wiebke Papenbrock sieht keine Grenzen zwischen den Landkreisen

Ähnlich wie Sebastian Steineke sah es Wiebke Papenbrock: „Ich sehe zwischen den Landkreisen in unserem Wahlkreis keine scharfen Grenzen“, sagte die aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) stammende SPD-Politikerin, „und am Ende hatte sich meine Partei demokratisch für mich entschieden.“

Wiebke Papenbrock war gegen Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura ins Rennen um die Direktkandidatur gegangen. Die Mehrheit ihrer Partei stimmte für die Neuruppinerin. „Ich bin mir sicher: Mit den Zielen ich dich verfolgen, werde ich auch für die Prignitz viel Gutes bewirken.“

Dominik Kaufner will viel in Sachen Bildung bewegen

Etwas mehr ins Detail ging Dominik Kaufner von der AFD: „Ich bin der Meinung das die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch für die Prignitz enorm wichtig sind.“ Es gehe um Themen wie Infrastruktur, Verkehr, medizinische Versorgung auf dem Land und zu guter Letzt auch um Bildung und Wissenschaft. Als Gymnasiallehrer seien gerade die letzten beiden Schwerpunkte sein persönliches Steckenpferd, wo er dringenden Handlungsbedarf sieht.

Thomas Essig will für die Landwirtschaft kämpfen

In eine andere Richtung schaute wiederum Thomas Essig, Direktkandidat für die FDP. Er traf mit seinen Ausführungen durchaus den Nerv der Putlitzer: „Mein Thema ist die Landwirtschaft“, sagte der Agrar-Ingenieur, „und der ländliche Raum, denn ohne Dörfer stirbt unsere Kultur. Der ländliche Charakter der Dörfer muss erhalten bleiben.“

Anja Mayer kennt die Probleme und will den ländlichen Raum stärken

Ähnliche Themen nannte auch Anja Mayer, die für die Partei Die Linke ins Rennen um einen Platz für den Bundestag geht. „Ich möchte viel im ländlichen Raum unterwegs sein und diesen stärken“, sagte sie. Als gelernte Arzthelferin war sie viel und oft auf dem Land unterwegs, „kenne die Probleme, und diese möchte ich ändern.“ Die gesundheitspolitischen Themen sind ihr dabei besonders wichtig.

Maximilian Kowol will mehr für junge Menschen schaffen

Als Letzter in der politischen Runde stellte sich Maximilian Kowol den Fragen der Prignitzer. Er unterschied sich in vielerlei Hinsicht von seinen Mitstreitern: Er ist junge 21-Jahre alt, hat gerade die Schule abgeschlossen und Aussicht auf einen Studienplatz. Dennoch stellte trotz seines Alters sehr selbstbewusst eine Sache klar: „Meine Partei stellt den einzigen Prignitzer Kandidaten, der überhaupt auf der Liste ist“, sagte der Dirrektkanditat von Bündnis 90/Die Grünen. Seine politischen Ziele definierte er ebenso direkt.

„Ich möchte Perspektiven für den ländlichen Raum schaffen und den Menschen vor Ort helfen“, sagte er. Ein konkretes Beispiel nannte er gleich dazu. „Junge Menschen brauchen auf dem Land genauso eine Perspektive, wie in der Großstadt“, erklärte er. So möchte Maximilian Kowol dafür sorgen, das Ausbildung und ein Studium auch im ländlichen Raum möglich werden – mehr als es aktuell der Fall ist.

