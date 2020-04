Weitgendorf

Unverletzt blieben ein 62-jähriger Lkw-Fahrer und eine 22-jährige Dacia-Fahrerin Donnerstagmittag beim Unfall auf der Ortsverbindungsstraße Weitgendorf / Telschow im Amt Putlitz-Berge.

Beim Durchfahren einer Linkskurve kam die Dacia Fahrerin in den Gegenverkehr und streifte einen Lkw L 60. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro.

Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von MAZ-online