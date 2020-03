Corona: Putlitzer Musikanten begeistern ihre Nachbarn

Putlitz

Ein Aufruf über die Kommunikationskanäle machte in den vergangenen Tagen die Runde und hat auch die Mitglieder des Putlitzer Fanfarenzuges erreicht: Am Sonntag, punkt 18 Uhr, hieß es „Musiker*innen für Deutschland“. Dazu waren alle aufgerufen, aus den Fenstern zu spielen. Eine Idee, die die Putlitzer in die Tat umsetzten und viel Applaus dafür bekamen.

Auch die Putlitzer Jagdhornbläser waren zu hören

In ihrem eigenen Chat haben sich die Putlitzer verabredet und standen dann am Abend bereit. „Jeder für sich hat am Fenster gespielt“, erzählt Sandy König. Und so erklang über die ganze Stadt verteilt der Titel „Herzog“ und erreichte die Nachbarschaft.

Mit entsprechend positiven Reaktionen. „Die ganze Nachbarschaft hat zugehört und fand es schön“, berichtet Sandy König. Auch die Putlitzer Jagdhornbläser schlossen sich an und machten sich auf diesem Wege bemerkbar.

Dabei mussten die Vereinsmitglieder ihre Flexibilität unter Beweis stellen, denn bundesweit sollte Beethovens „Ode an die Freude“ erklingen. Doch das konnten die Putlitzer nicht spielen, da nicht alle Instrumente zur Verfügung standen.

Statt Trommel greift Lutz Eisermann zum Amboss

Die Trommeln fehlten, die gut verschlossen im Probenraum lagen. Also erklang der „Herzog“. „Das spielen wir gerne, wenn wir kein Schlagzeug dabei haben“, sagt Sandy König, die auch Stunden danach noch von dem tollen Gefühl, anderen in diesen Zeiten eine Freude zu machen, schwärmt: „Es läuft einem schon kalt den Rücken runter.“

Improvisationstalent zeigte Lutz Eisermann in seiner eigenen Werkstatt. Statt der Trommel nahm der Schmied seinen Amboss und entlockte ihm die passenden Töne.

Normalerweise würde sich der Putlitzer Fanfarenzug regelmäßig zu seinen Übungseinheiten in der Gänsestadt treffen, doch die sind erst einmal bis auf weiteres abgesagt. Bis in den April hinein wird es auch keine Auftritte geben, „alles ist auf Eis gelegt“, sagt König.

Bläserchor erfreut die Stepenitzer

Für eine Freude sorgten am Sonntag auch die Bläser der evangelischen Kirchengemeinde aus Putlitz. Sie trafen sich vor der Pflegeeinrichtung in Stepenitz und schickten einen musikalischen Gruß an die Bewohner. Hier wie später auch in noch einmal im Dorf und dann noch in Telschow vor der Kirche erklangen Choräle.

Pfarrer Volkhart Spitzner freute sich gemeinsam mit allen Musikern über den Zuspruch, den sie erfuhren. „Wir haben gespielt bei herrlichem Sonnenschein und wurden aus der Entfernung begrüßt“, erzählt Spitzner und konnte so manchen Zaungast bei der Aktion beobachten.

Den Beifall möchte er ausdrücklich auch als „Beifall für die, die besonders für andere da sind“, verstanden wissen und dankte allen Medizinern und Helfern für die Unterstützung in der Ausnahmesituation.

„Die Not lässt uns eigentlich zusammenrücken, dabei müssen wir Abstand halten. Das ist widersprüchlich, aber notwendig“, unterstreicht Volkhart Spitzner nach dem unterhaltsamen Ausflug. „Wir sind beschenkt wieder nach Hause gefahren.“

Sollte es die Situation zulassen, könnte es an den Wochenenden eine Wiederholung geben.

Von Stephanie Fedders