Zum 16. Mal wird am Sonnabend der Putlitzer Preis vergeben. In diesem Jahr erhalten die Gewinner und Platzierten die Prignitzer Literaturauszeichnung jedoch in digitaler Form. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen schon frühzeitig für diese Variante entschieden. Somit werden die Preise an alle Gewinner übers Internet ausgereicht.

Preisverleihung gibt es auf der Internetseite

In diesem Jahr steht der Literaturwettbewerb ganz unter dem Motto „Error“. Insgesamt 400 Autoren aus dem deutschsprachigem Raum haben ihre Kurzgeschichten passend zum Thema eingereicht. Sechs Texte und ihre Verfasser konnten sich am Ende durchsetzen. Die Plätze sechs bis vier sind bereits bekannt. Wer Bronze, Silber und Gold bekommt, ist noch offen – das wird am Sonnabend bei der Zeremonie bekanntgegeben.

Die traditionellen getöpferten Gänse sowie Urkunden und das Preisgeld gibt es auch in diesem Jahr. Aus gegebenem Anlass aber im virtuellen Raum – auf der Internetseite www.putlitzerpreis.de ist die Übergabe zu sehen.

Siegertexte werden verlesen – auch online

Eine Tradition konnte trotz Corona-Krise beibehalten werden: Die besten Texte werden auch 2020 von Schülern des Pritzwalker Johann-Wolfgang-Goethe Gymnasiums vorgelesen. Bereits im Vorfeld wurden die Lesungen aufgezeichnet. Auch das wird auf der Internetseite präsentiert. Wer das Ereignis nicht verpassen möchte, kann an der Verleihung teilnehmen – von Zuhause oder unterwegs.

Prignitzer Preis ist nicht mit dem amerikanischen Preis zu verwechseln

Der Prignitzer Literaturpreis wurde 2005 erstmalig vergeben. Ins Leben gerufen hat den Kurzgeschichtenwettbewerb der Verein die 42erAutoren aus Putlitz. Die Namensähnlichkeit der Gemeinde Putlitz mit dem Stifter des Pulitzer-Preises, dem US-amerikanischen Journalisten und Zeitungsverleger Joseph Pulitzer, veranlasste den Prignitzer Verein ein europäisches Gegenstück zu entwickeln.

Das Logo der Prignitzer Variante ist selbstverständlich eine Gans. Die Gans ist das Wappentier der Putlitzer. Die Tiere waren es, die früher die Putlitzer Burg bewachten. Wollten Eindringe etwa in der Nacht die Burgmauern überqueren, warnten sie die schlafenden Wächter mit ihrem lauten Geschrei.

Das sind die Gewinner 2020

Die diesjährigen Gewinner des Putlitzer Preises stehen seit dem 25. Mai fest. Die Jury hat alle Einsendungen gesichtet und die Sieger ausgewählt. In diesem Jahr wird es keinen sechsten Platz geben, sondern zwei Kandidaten teilen sich mit gleicher Punktzahl den fünften.

Das sind die Gewinner 2020 Platz 5: Finlay Weber mit „Da draußen stirbt eine Szene“ und Laura Bruning mit „Directe Impulse“ Platz 4: Sonja Kettenring mit „Auftanken“ Für die Plätze 1 bis 3 wurden ausgewählt: Michael Bugardt mit „Meine erste Tomatensuppe“ Nicole Makarewcz mit „Kein gutes Händchen“ Anne Riegler mit „Der Irrtum“

Von Julia Redepenning