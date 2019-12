Ein Dach über dem Kopf: Pirower freuen sich über neuen Mehrzweckraum

Pirow

Die Dorfmitte von Pirow ist um einen Anlaufpunkt bereichert worden. Zwischen der Kita und der Kirche fügt sich jetzt das Gemeindehaus ein, in dem die Vereine des Ortes ein neues Zuhause finden.

Das alte Backhaus ist ins neue Gebäude integriert

Was von außen aussieht, als sei es schon immer da gewesen, wie Gemeindebürgermeister Uwe Kessler bei der Inbetriebnahme feststellte, ist in Wirklichkeit der Anbau eines gemütlichen Mehrzweckraumes plus Sanitärbereich, der das alte Backhaus integriert. Von der Planung durch die Gerdshagener Architektin Heike Zellmer zeigten sich alle begeistert.

Auf einer Feuerwehr-Veranstaltung im Frühjahr 2018 entstand die Idee, einen gemeindeeigenen Raum zu schaffen. Danach wurde es schnell konkret. Vom Bauantrag bis zum Beginn der Arbeiten im Juni dieses Jahres sei nicht viel Zeit vergangen, freute sich Kessler.

Gemeinde hat 68 000 Euro Eigenmittel für den Bau aufgebracht

Zudem sei er froh gewesen über eine unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Fördermittelgeber – hierher sind Leader-Mittel geflossen – und die Möglichkeit, dass im Haushalt der Gemeinde Spielraum für die Eigenmittel in Höhe von 68 000 Euro war. Insgesamt hat das Projekt 225 000 Euro gekostet.

Vorbei ist damit die Zeit, in der die Pirower improvisieren mussten, wenn sie sich trafen. „In allen großen Orten haben die alteingesessenen Gaststätten mittlerweile geschlossen, aber der Mensch ist geblieben“, erinnerte Uwe Kessler. Als Ausweichquartier diente lange der Pausenraum der Agrar GmbH, bei Ernte- und Schlachtfesten wurden ein Zelt und mobile Toiletten aufgebaut. All das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Von Stephanie Fedders