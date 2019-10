Putlitz

Unbekannte sind am Dienstag kurz nach 2 Uhr in der Nacht in einen Putlitzer Supermarkt in der Straße Zur Burghofwiese eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Diebe Zigaretten.

Für den Einbruch sollen die Täter Werkzeug benutzt haben. Der Haupteingang des Supermarktes wurde beschädigt, teilte die Polizei mit.

Einbrecher flüchten mit einem dunklen Auto

Die Einbrecher flüchteten mit einem offenbar dunklen Auto in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Kriminaltechniker suchten vor Ort nach Spuren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline