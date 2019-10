Berge

Die verheerende Explosion am Freitag in Berge mit einem Schwerverletzten wird die Polizei noch länger beschäftigen. Der Unfallhergang und das Gerät, was bei den Schweißarbeiten zum Einsatz kam, werden derzeit untersucht, sagt Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Ers

...