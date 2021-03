Großeinsatz in Simonshof: Haus brannte aus

Simonshof

In dem kleinen Flecken Simonshof bei Berge ist am Freitagnachmittag ein Haus ausgebrannt. Zwar kam keine Person zu Schaden. Doch ist das Haus vorerst unbewohnbar und darf auch nicht betreten werden. Offenbar sind die Lehmdecken in dem alten Haus einsturzgefährdet.

Vor Ort wurde sogar darüber spekuliert, dass das alte Haus gar nicht mehr bewohnbar sein könnte. Die Bewohner haben fast alles verloren. Sie seien am Boden zerstört, hieß es am Einsatzort.

Sieben Feuerwehrfahrzeuge und etwa 40 Brandschützer aus dem Amt Putlitz-Berge waren zur Einsatzstelle gekommen, nachdem sie gegen 15.30 Uhr ihre Alarmierung erhalten hatten. Nach sieben bis neun Minuten waren erste Kräfte vor Ort.

Im Innern sind die Spuren des Brandes deutlich zu sehen. Die Ursache ist noch unbekannt. Quelle: Stefen Niemeyer

Vor Ort im Einsatz war auch Maik Vogt, Ortswehrführer in Putlitz und stellvertretender Amtsbrandmeister. Nach seinen Angaben mussten auch Atemschutzgeräteträger zum Einsatz kommen. Zunächst sei nicht zu lokalisieren gewesen, wo das Feuer war.

Gegen 17.30 Uhr wurde auch die Perleberger Feuerwehr alarmiert, vor allem für den Einsatz der Drehleiter. Die musste aber doch nicht ausgefahren werden, da das Dach nicht isoliert ist. Danach rückten die Perleberger Feuerwehrleute wieder ab. Gegen 18.30 Uhr rückten die Wehren nach und nach ab.

Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen noch.

Der Beitrag wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert.

Von Stefen Niemeyer und Bernd Atzenroth