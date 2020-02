Karneval satt: Berge lässt es richtig krachen

Berge

Henker Hartmut hatte einen ruhigen Abend. Nachdem Moderator Dirk Ullmann den Mann in Schwarz vorgestellt hatte, kam nicht einer der Gäste beim Seniorenfasching der Karnevalsgesellschaft Berge ( KGB) auf die Idee, schlechte Stimmung zu verbreiten.

Beamer und Leinwand – die KGB hat ihr Wohnzimmer aufgehübscht

Es hätte die Verbannung in den Kerker zur Folge gehabt – und den Verzicht auf zweieinhalb Stunden volles Programm und klasse Unterhaltung. Getreu dem diesjährigen Motto: Gute Show, fesche Sachen – die KGB lässt´s richtig krachen.

Immer wieder ein toller Anblick: Die Funkengarde in Aktion. Quelle: Stephanie Fedders

Also konnte Henker Hartmut seine Streitaxt ganz entspannt an den Tresen lehnen und so wie die vielen hundert Besucher die ganze Vielfalt der Show genießen. Es war der erste Auftritt in dieser Session vor heimischer Kulisse und die KGB hatte ihr Wohnzimmer so richtig aufgehübscht.

Präsident Jürgen Neher und sein Elferrat inklusive „Praktikant“ Frank Wieder hatten wie gewohnt auf der Bühne Platz genommen, waren aber nicht immer zu sehen. Und das lag weniger an den eigenen Auftritten wie beim Radball oder den Bachelor-Einlagen, sondern an ein paar neuen Saal-Ausstattungen, die für gelungene Effekte sorgen.

Eine feste Größe bei den Auftritten des KGB: Moderator Dirk Ullmann. Quelle: Stephanie Fedders

„König der Löwen“ treten beim Präsidententreffen auf

„Wir haben in Technik investiert“, sagte Jürgen Neher und meint damit Leinwand und Beamer, die dem ganzen Programm einen professionellen Anstrich gaben. Und so verschwand die Bühne mit den Herren und dem Prinzenpaar Pia Schneider und Steven Sahmel unter anderem beim Showtanz der Funken zu „König der Löwen“ hinter der passenden Kulisse. Mit diesem Beitrag fährt die KGB auch zum Präsidententreffen, das haben die Mitglieder am Sonnabend in einer Abstimmung entschieden.

Auch Männer machten mit: Die „Bachelors“ begeisterten und mussten eine Zugabe geben. Quelle: Stephanie Fedders

Viel Applaus und „Zugabe“-Rufe der Gäste, die aus dem ganzen Amtsbereich Putlitz-Berge, aus Sadenbeck, Pritzwalk, Perleberg und Karstädt kamen, war der schönste Lohn für die Anstrengungen der vergangenen Monate, die den professionellen Anspruch aller deutlich machen.

Showtanz zu brasilianischen Rhythmen und selbst geschneiderten Kostümen. Quelle: Stephanie Fedders

Monatelange Übungseinheiten, jedes Jahr ein komplett neues Programm, die selbstgenähten Kostüme plus anspruchsvolle Choreografien der Tanzgruppen machen die Auftritte der Berger Karnevalisten zu etwas besonderem. „Wir haben sehr engagierte Leute, die mitmachen“, lobte Jürgen Neher seine Mitstreiter.

Zweimal die Woche ist Training bei der Funkengarde

Zweimal die Woche wird bei den Funken in der heißen Phase geprobt. Und das setzt sich auch nach den Auftritten in Berge fort, denn Ende März geht es noch zu einem Turnier für Tanzsportgruppen nach Dabendorf ( Zossen). „Da treten wir mit dem Funkenmarsch auf“, erzählte Trainerin Pauline Ullmann, die schon seit vielen Jahren dabei ist und zur KGB-Delegation gehörte, die im Januar beim Treffen der Tollitäten im Kanzleramt dabei war.

Tolle Premiere: Jolina Scherfke trat mit dem Mariechentanz das erste Mal solo vor heimischem Publikum auf. Quelle: Stephanie Fedders

Es gab aber auch einige Premieren zu feiern. So stand Jolina Scherfke das erste Mal solo vor Publikum mit ihrem Mariechentanz und die jüngste im Bunde stellte sich bei den Minifunken ganz mutig in die erste Reihe: Für die vierjährige Ivy Hausmann war es der erste Auftritt im großen Saal der Berger Gaststätte.

Noch zweimal tritt die KGB in diesem Monat zuhause auf. Beide Veranstaltungen sind schon lange ausverkauft. Jürgen Neher und der Vorstand können sich daher vorstellen, im kommenden Jahr einen weiteren Termin anzubieten.

Der Nachwuchs zeigt was er kann: Auftritt der Minifunken. Quelle: Stephanie Fedders

Und da ja getreu der KGB-Hymne nur einmal im Jahr in Berge Karneval ist, wurde nach dem offiziellen Programm beim Seniorenfasching munter weiter gefeiert und getanzt. Sehr zum Leidwesen von Henker Hartmut, dem nicht ein Karnevalsmuffel über den Weg lief.

Von Stephanie Fedders