Suckow

schwer verletzt wurde der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn 24 bei Suckow.

Der 23 Jahre alte Mann fuhr zwischen Suckow und Putlitz am Steuer eines Mercedes-Kleintransporters auf der rechten Spur in Richtung Berlin als er aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzuges krachte. Der Kleinlasttransporter verkeilte sich unter dem Sattelauflieger.

Ein Rettungshubschrauber flog den 23-Jährigen in die Klinik

Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Fahrer des Kleintransporters aus dem Wrack des Mercedes. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 23-Jährigen dann in eine Klinik.

Der Kleinlasttransporter wurde abgeschleppt, der Sattelzug blieb fahrbereit. Für die Bergung und die Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Berlin drei Stunden lang gesperrt. Die Autos stauten sich bis zur Abfahrt Suckow.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Von MAZ_online