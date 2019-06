Putlitz

Ein betrunkener Mann pöbelte am Montag um 10.45 Uhr Kunden und Personal in einem Einkaufsmarkt in der Kaltenkirchener Siedlung in Putlitz an. Da er den Einkaufsmarkt trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, wurde die Polizei gerufen.

Beamte stellten die Personalien fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von 3,01 Promille.

Der Mann wurde aus dem Markt begleitet und mit dem Streifenwagen kostenpflichtig nach Hause gebracht. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

