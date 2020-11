Mertensdorf: Neue Brücke erfreut Mensch und Tier

Mertensdorf

Die Optik hat ein wenig gelitten, aber dafür haben jetzt die Otter viel Platz: Nach rund zehn Monaten Bauzeit unter Vollsperrung wurde die neue Brücke über die Kümmernitz am Ortsausgang von Mertensdorf (Gemeinde Triglitz) wieder für den Verkehr freigegeben.

Rund 700 000 Euro hat die neue Brücke gekostet

Es ist ein moderner und zweckmäßiger Bau, der das gut 120 Jahre alte Vorgängermodell ersetzt. Schäden am alten Mauerwerk und fehlende Sicherheit der Geländer machten den Austausch notwendig. Rund 700 000 Euro kostete das Vorhaben.

Die alte Brücke nach ihrem Abriss, zerlegt in Einzelteile. Quelle: Stephanie Fedders

Die Verbesserungen, die mit dem Stahlbetonbauwerk einhergehen, sind auf und unter der Brücke für Mensch und Tier zu sehen. So wurde die Fahrbahnbreite den aktuellen Anforderungen angepasst und von fünf auf 6,50 verbreitert. Hinzugekommen sind zudem zwei so genannte Notgehwege.

Links und rechts des Bachlaufes befinden sich jetzt die Otterbermen – Laufstege für die auch Wassermarder genannten Tiere, um von einer Seite zur anderen zu gelangen. Das diene der ökologischen Durchgängigkeit, erklärte Thomas Mader von der Kreisstraßenmeisterei Prignitz.

Feldsteine der alten Brücke dienen den Ottern als Markiersteine

Eine Erklärung hilft auch, um die rund um die Brücke liegenden Feldsteine richtig zu deuten. Sie bildeten eins das Gewölbe der alten Brücke. Jetzt sollen sie ebenfalls den Ottern dienen – als Markiersteine für deren Revier.

Links und rechts können jetzt Otter die neuen Laufwege unter der Brücke nutzen. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere Ausgleichsmaßnahmen sind auch noch an anderer Stelle notwendig. Für die Anpassung des Kurvenradius an die Brücke mussten Bäume gefällt werden. Dafür werden 36 neue Winterlinden gepflanzt. Und da in den alten Bäumen Fledermäuse wohnten, bekommt die Population ebenfalls neue Quartiere.

Die freie Fahrt von Mertensdorf nach Triglitz, über die sich die Anwohner jetzt wieder freuen dürfen, soll in Zukunft komfortabler erfolgen. Für das kommende Jahr plant der Landkreis die Sanierung des rund drei Kilometer langen Abschnitts der Kreisstraße 7022.

2021 will der Landkreis Prignitz die Straße bei Bendelin sanieren

„Alle Zeichen dafür stehen auf grün“, sagte Thomas Mader mit Verweis auf die mündlich erfolgte Zusage für Fördermittel des Landes.

Für 2021 steht laut Thomas Mader außerdem die Sanierung der Kreisstraße 7030 bei Bendelin (Gemeinde Plattenburg) an. Das Baurecht sei bereits erteilt worden, jetzt laufen die Ausschreibungen für den 1,5 Kilometer langen Abschnitt.

Vorgesehen ist im kommenden Jahr auch der Neubau der Brücke über die Stepenitz zwischen Weisen und Breese. Das Vorhaben gehört zu den Hochwasserschutzmaßnahmen in der Prignitz, die derzeit mit der Höherlegung der Straße zwischen den beiden Orten fortgesetzt wird.

Von Stephanie Fedders