Mertensdorf: Solarpark-Entscheidung am 23. Februar

Nein, Öl ins Feuer gießen wollen sie nicht, denn eigentlich ist ihnen am Dorffrieden gelegen. Aber sie wollen Gehör finden für aus ihrer Sicht gute Argumente. Das sei nicht leicht, sagen sie. Detlef Jach und Waldemar Jaeger von der Agrarproduktion Triglitz (AGT) in Triglitz, der Triglitzer Bürgermeister Dietmar Prause und der Amtsdirektor von Putlitz-Berge, Hergen Reker, wagen daher noch einmal einen Vorstoß, um für die Solarpark-Pläne auf einem Gelände zwischen Mertensdorf und Triglitz zu werben.

Austausch der Argumente war bislang nicht möglich

Jach umreißt die Situation: „Wir wollen in der Gemeinde bei Mertensdorf einen Solarpark bauen und stoßen da auf Widerstand.“ In der Tat ist das Thema sehr umstritten. Der Widerstand führte immerhin dazu, dass die Bürger im Oktober in einer Einwohnerbefragung Stellung beziehen konnten. Die Beteiligung war hoch, 77 Prozent der Bewohner machten mit, 190 Menschen sprachen sich gegen und nur 133 für das Projekt aus.

Das Problem aus Sicht der Befürworter: Es sei nicht möglich gewesen, vor der Briefwahlabstimmung in vernünftiger Weise Argumente auszutauschen. Offenbar haben die Gegner auch sehr viel massiver für ihre Position geworben.

Reker: Gemeindevertreter können frei entscheiden

Entschieden ist aber noch nichts, wie Hergen Reker betont: „Die Gemeindevertretung kann sich an dem Ergebnis orientieren, aber ist in keinster Weise daran gebunden. Sie hat immer noch die absolute Entscheidungsfreiheit.“

Schon am 3. Dezember hatte die Abstimmung über das Projekt auf der Tagesordnung der Triglitzer Gemeindevertreter gestanden. Das Thema wurde aber nicht behandelt, weil sich Gemeindevertreter für befangen erklärt hatten. Ausgangspunkt dafür seien verschiedene Aktionen gewesen, etwa dass Bewohnern die Türschlösser zugeklebt wurden – ein Zeichen für eine aufgeheizte Stimmung, in der die Gemeindevertreter nicht entscheiden wollten. So jedenfalls sieht es Hergen Reker.

Jetzt soll dafür am 23. Februar ein neuer Anlauf genommen werden – ob dann die Ausgangssituation besser ist, ist aber noch fraglich. Umso wichtiger erscheint dem Quartett der Versuch, davor die Argumente sprechen zu lassen.

Vorteil: Nähe zum Umspannwerk

Denn Jach ist sich sicher, dass der Plan für einen Solarpark unweit von Mertensdorf eine gute Idee ist – nicht nur, weil eine solche Solaranlage für einen Landwirt eine weitere sichere Einnahmequelle in einer Zeit ist, die für alle Landwirte nicht eben einfach ist.

Ein Vorteil der Anlage in Mertensdorf sei zudem die Nähe zum Umspannwerk Mertensdorf, außerdem werde eine Verbindung nach Falkenhagen geschaffen. Soll heißen: Hier dürfte es das Problem nicht geben, dass der regenerativ produzierte Strom nicht abgeleitet werden kann. Überhaupt glaubt Jach, dass man im Zeichen der Klimakrise nicht alle Vorhaben der Energiewende einfach verhindern sollte.

Jach: „Die Flächen wurden gewissenhaft ausgesucht“

Jach und Jaeger wollen auch mit der Vermutung aufräumen, dass eine Anlage entsteht, die direkt hinter den Dorfgrenzen beginnt. Das angebotene Gelände dafür befinde sich 800 Meter von Mertensdorf in Richtung Triglitz und 550 Meter von Schmarsow entfernt.

Die Planfläche umfasst nicht nur Flächen der AGT, sondern auch der Kirchengemeinde. „Die Flächen wurden gewissenhaft ausgesucht“, betont Jach, der sich auch sicher ist, dass man davon vom Ort aus nicht allzu viel zu sehen bekommt. Das Solarfeld werde zudem umfriedet.

Prause: „Die zwischenmenschlichen Beziehungen haben gelitten“

Prause macht sich aber auch Gedanken um den Dorffrieden. Gerade in Mertensdorf scheint der auf dem Spiel zu stehen, weil sich Befürworter und Gegner der Anlage offenbar ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen. Es sei nicht einmal gelungen, gemeinsam einen Weihnachtsbaum im Ort aufzustellen.

Prause sagt: „Die zwischenmenschlichen Beziehungen haben gelitten. Manchmal war es sehr polemisch und ging an der Sache vorbei.“ Er sieht seine jahrelangen Bemühungen in Gefahr, ein bisschen Verbundenheit zwischen den Orten der Gemeinde hinzukriegen.

Wie die Situation polarisiert, zeigt sich auch daran, dass nicht einmal die Möglichkeit wahrgenommen wurde, einen Kompromiss auszuloten. Dabei wären die Befürworter durchaus dazu bereit gewesen, etwa über eine Verkleinerung der Fläche zu reden. „Aber soweit kam es gar nicht“, sagte Jach. Auch über die Gestaltung der Fläche sei kein Gespräch möglich gewesen.

Reker: „In Putlitz gab es nicht diese Negativaktionen“

Widerstände gibt es auch in anderen Kommunen im Landkreis – man denke nur an die Diskussionen in Halenbeck, Preddöhl und Gumtow –, aber nicht überall ist das so. Das Bild in der gesamten Prignitz sei sehr unterschiedlich, sagt Hergen Reker. Auch im Bereich der Stadt Putlitz gebe es einige Aktivitäten. So möchten die Betreiber der Biogasanlage auch eine Photovoltaikanlage bauen. „In Putlitz gab es nicht diese Negativaktionen“, sagt Reker.

Auch in anderen Gemeinden im Amt gebe es Bewegung, aber noch im Anfangsstadium.

Von Bernd Atzenroth