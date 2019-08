Putlitz

Pünktlich vor dem Stadtrechts-Jubiläum ist das neue Putlitz-Buch des Putlitzer Autoren Olaf Waterstradt seit Dienstag in der Infothek im Putlitzer Rathaus erhältlich. „Leise lenk ich meine Schritte“ ist es betitelt. Waterstradt hat sich auf 280 Seiten mit der Geschichte seiner Stadt auseinandergesetzt und dabei auch neue Blickwinkel gesucht. 460 Bilder finden sich in dem Buch.

Ein Jahr lang intensive Arbeit

Waterstradt hat ein regelrechtes Mosaik an Informationen neu zusammengesetzt. „Ein Jahr lang habe ich richtig intensiv daran gearbeitet“, sagte er im Gespräch mit der MAZ, „es soll ja auch alles strukturell zusammenpassen.“

Wenn man die Fülle dessen bedenkt, was er alles in das Buch gepackt hat, besteht darin auch die eigentliche Leistung neben der reinen historischen Recherche. Die hatte im Rathaus unbekanntes Material zutage gefördert, von dessen Existenz bislang niemand etwas gewusst hatte.

Neue Dokumente über die Stadtgeschichte

Auf sechs Seiten werden diese alten Dokumente über Putlitzer Stadtgeschichte ausgebreitet, die erst jüngst aufgetaucht waren. Waterstradt behandelt Putlitzer Stadtgeschichte, indem er ihre Chronisten zu Wort kommen lässt, aber auch anderen Bewertungen Raum gibt.

Der Platz vor dem Rathaus in Putlitz. Die Stadtverordneten entscheiden heute darüber, ihn in Gebhard-zu-Putlitz-Platz umzubenennen. Quelle: Bernd Atzenroth

Eine sehr schöne Idee in dem neuen Werk ist ein Straßenbummel durch die Innenstadt früher und heute. Dieter Genkel hat alte und neue Bilder beigesteuert, die immer aus der gleichen Perspektive gemacht worden sind“, erklärt dazu Waterstradt, „so kann man sehr gut den Vergleich zwischen damals und heute ziehen.“

„Die größte Gemeinschaftsaktion, die Putlitz gesehen hat“

Auch die Geschichte der Putlitzer Kirche ist Waterstradt ein Kapitel wert. Die Schilderung reicht bis zum Abbruch der Kirchenspitze. Danach schildert Waterstradt dann „die größte Gemeinschaftsaktion, die Putlitz gesehen hat“ und die dazu führt, dass der Kirchturm heute wieder seine Spitze hat.

Rund um die Putlitzer Kirche ist in diesem Jahr Einiges los. Quelle: Bernd Atzenroth

Nicht fehlen dürfen in dem Buch Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte, aus jüngerer Zeit etwa Emmchen Wieck und Erwin Burzyk.

Das Buch enthält auch ein Porträt von Putlitz über sich selbst, versehen mit passenden Bildern von einem Ende der Stadt bis zum anderen.

Feste und Vereine, Landwirtschaft und Bürgermeister

Waterstradt wollte möglichst umfassend sein, widmet deswegen ein paar Seiten der Landwirtschaft und anderen Seiten den vielen Feierlichkeiten in der Stadt, von der Voov über die Burgfräuleinwahl bis hin zum Eisenbahnerfest.

In einem ganzen Kapitel geht es dann nur um die Putlitzer Vereine und ihre Geschichte. Ein Jahr lang hat Waterstradt zudem das Putlitzer Storchennest begleitet. Natürlich darf eine Auflistung aller Bürgermeister seit 1573 nicht fehlen.

Olaf Waterstradt hält am Samstag die Festrede

Glück muss man bei alledem auch haben: So hat eine Dame aus Mönchengladbach acht alte Fotos geschickt – sie hatte in den vierziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Putlitz gelebt.

Das Buch endet mit Abbildungen, die das Ortsausgangsschild und die Putlitzer Fahne zeigen.

Die Erkenntnisse aus dem Buch werden Teil der Festrede und des darin enthaltenen historischen Abrisses sein, die Olaf Waterstradt am Samstag zur Jubiläumsfeier für 700 Jahre Stadtrecht in Putlitz halten wird.

Von Bernd Atzenroth