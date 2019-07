Mansfeld

Auf dem Gelände des Trance-Musikfestivals Voov bei Putlitz haben Polizisten am Donnerstagnachmittag den Wohnwagen eines 29 Jahre alten Perleberges durchsucht. Grundlage dafür war ein Beschluss des Amtsgerichtes Neuruppin.

In dem Wohnwagen des Perlebergers fanden die Beamten Cannabisblüten und Amphetamine sowie Utensilien für das Verarbeiten und Portionieren der illegalen Drogen wie Streckmittel, Crusher und Waage.

Rauschift auch in der Wohnung in Perleberg

Die Polizei stellte diese Gegenstände sicher und durchsuchte außerdem die Wohnung des Mannes. Dorr fanden die Beamten weitere verbotene Betäubungsmittel.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen, am Freitag aber wieder freigelassen, da es für eine Haft nicht ausreichend Gründe gegeben habe, so die Polizei. Die Ermittlungen gegen den Mann gehen aber weiter, heißt es in der Pressemitteilung.

Von MAZ-online