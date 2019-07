Putlitz

Weit sind sie nicht gekommen, die beiden jungen Leute in dem weißen Wagen. Kurz vorm Putlitzer Ortsschild ist die Heimreise für die Besucher der Voov erst mal vorbei. Die Polizei winkt das Auto mit dem niederländischen Kennzeichen heraus. Routinekontrolle.

Seit 8 Uhr kontrolliert die Polizei Autofahrer

Montag früh geht das Musikfestival in die Verlängerung. Seit 6 Uhr schweigen die Bässe, seit 8 Uhr ist die Bereitschaftspolizei aus Oranienburg an der Mansfelder Chaussee im Einsatz. Wie in jedem Jahr. Griffbereit liegen die Drogentestgeräte im Wagen.

Die Transportboxen stehen bereit für die Technik. Quelle: Stephanie Fedders

Auf dem Gelände ist es ungewöhnlich still. Nur das große Stromaggregat brummt vor sich hin. Die Bühne ist mit Flatterband abgesperrt, der Dreck der letzten Tage wird zusammengefegt. Kaputte Knicklichter und plattgedrückte Strohhalme stecken im Erdboden fest. Ein Mann sammelt Glasflaschen ein. „Muss ja alles wieder sauber werden“, murmelt er.

Frank-Andre Radloff ist bei der 18. Auflage der Veranstaltung der Polizeiführer Einsatz, wie es fachlich korrekt heißt. Nach vier Tagen Party zieht der Polizeihauptkommissar Bilanz: „Das Wochenende war sehr friedlich, es gab keine Gewalt.“ Das gilt auch für die Kontrollen. „Alle sind sehr entspannt.“

Mit Spürhund „Dunny“ auf Drogensuche

Auch das Pärchen aus den Niederlanden ist die Ruhe selbst. Der Fahrer gibt zu, Drogen konsumiert zu haben. Da der Test wegen zu wenig Speichels kein Ergebnis anzeigt, erklärt er sich zu einer Blutprobe bereit. Dafür geht es später ins Krankenhaus nach Pritzwalk.

Während ein paar hundert Meter weiter die Aufräumarbeiten in vollem Gange sind, sollen die beiden ihr Auto entladen. Rucksack, Campingstuhl, Zelt – alles muss raus. Dann hat „Dunny“ seinen Auftritt, Drogenspürhund aus Prenzlau. Der Vierbeiner schlägt nicht an. Per Hand kontrollieren die Polizisten noch mal das Gepäck. Zum Schluss folgt die Leibesvisitation.

Am Ende muss der junge Mann eine Sicherheitsleistung zahlen für eventuelle Prozesskosten, erklärt Frank-Andre Radloff. Noch bis zum Nachmittag setzen die Polizisten die Kontrollen an der Mansfelder Chaussee fort.

19. Auflage steht nichts im Wege

In der Verwaltung sitzt Peter Jonel nach vier Tagen Außendienst wieder an seinem Schreibtisch. Vor sich einen Stapel Papier – Ergebnisse der permanenten Lärmpegelmessung. Vier Kontrollpunkte waren rund um das Gelände eingerichtet. Falls nötig, habe der Veranstalter reagiert, erklärt Jonel, dem in diesem Jahr keine Beschwerden zu Ohren gekommen waren.

Der Ordnungsamtsleiter ist zufrieden. Rund 4000 Besucher waren zum Festival gekommen. Zudem mischten sich gut 400 Putlitzer unters Publikum. „Auch viele 16-Jährige waren dabei“, sagt Jonel, der sich bereits auf eine 19. Auflage im kommenden Jahr einstellt. „Nach der Voov ist vor der Voov.“

Trotz der positiven Töne – ein Zwischenfall beschäftigt dennoch die Staatsanwaltschaft, wie die Polizei bestätigt. Eine Frau hatte angegeben, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auf dem Festival vergewaltigt worden zu sein. Der Vorfall wurde angezeigt, Zeugen befragt. Die Ermittlungen laufen.

Von Stephanie Fedders