Putlitz-Berge: Die Feuerwehr braucht neue Technik

Putzlitz

Putlitz-Berges Amtsbrandmeister Christian Reisinger hatte die Mitglieder des Amtsausschusses bereits im Dezember vergangenen Jahres im Zuge der Haushaltsberatungen auf das vorbereitet, was auf das Amt als Träger des Brandschutzes zukommt: Notwendige Investitionen in neue Technik, um langfristig handlungsfähig zu bleiben.

Die Zahlen, die Reisinger für die Sitzung am Donnerstag in einer Fahrzeugkonzeption für die Jahre 2021 bis 2026 zusammengestellt hatte, zeigen, wie ernst die Situation ist. Der Fuhrpark der insgesamt 17 Ortsfeuerwehren in den vier Gemeinden und der Stadt ist in die Jahre gekommen. „Jetzt ist ein Punkt erreicht an dem wir uns bis aufs Skelett runtergehungert haben“, sagte Reisinger. Drastische Worte, die er mit entsprechenden Zahlen unterlegen konnte.

Aktuell gebe es 23 Fahrzeuge im Bestand, dessen Durchschnittsalter bei 25 Jahren liegt. Sechs Autos sind bereits älter als 40 Jahre. Den Rekord hält aktuell die Feuerwehr in Nettelbeck, die mit einem 44 Jahre alten Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) unterwegs ist, das sich mühelos in jede Oldtimerparade einreihen könnte.

Was das Herz der Freunde alter Fahrzeuge höher schlagen lässt, schwebt wie ein Damoklesschwert über der Einsatzbereitschaft der Wehren. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass der Tüv Fahrzeuge aus dem Verkehr zieht“, machte Christian Reisinger klar.

Sollte die Technik zuvor streiken, stünde es auch schlecht um die Hilfsfristen, die die Feuerwehr im Falle eines Einsatzes erfüllen muss. Acht Minuten sollte es vom Ausrücken bis zum Eintreffen dauern. Aktuell sind es laut Amtsbrandmeister im Durchschnitt elf bis zwölf Minuten, was noch akzeptabel sei.

Bei der Modernisierung des Fuhrparks gehe es darum, nicht nur innerhalb der vorgegebenen Zeit am Ort des Geschehens zu sein, sondern auch mit der notwendigen Ausstattung. „Ziel muss es sein, den Amtsbereich mit einem Netz wasserführender Fahrzeuge abzudecken“, erläuterte Christian Reisinger.

Hier gebe es im Bereich Sagast und Gülitz Handlungsbedarf. Daher schlug Christian Reisinger dem Amtsausschuss vor, neben einem Einsatzleitwagen und einem Gerätewagen für den Standort Putlitz auch die Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenwagen mit Löschwassertank (TSF-W) als erste Investitionen einzuplanen.

Eine erste Reaktion darauf gab es noch während der Sitzung. Der Amtsausschuss beauftragte die Verwaltung, den Kauf eines gebrauchten TSF-W vorzubereiten. Der Wagen würde dann im Bereich Sagast zum Einsatz kommen.

Bereits auf den Weg gebracht ist die Anschaffung neuer Technik für den Standort Putlitz. Die Ortsfeuerwehr rechnet ab Sommer mit der Auslieferung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20. Trotz finanzieller Unterstützung des Landes beträgt der Eigenanteil des Amtes noch rund 200 000 Euro.

Ursprünglich waren 160 000 Euro seitens der Verwaltung eingeplant. Weil sich die Zusage für die Fördermittel aber erheblich in die Länge zog, hatten sich auch die Fahrzeugkosten massiv verteuert. Und das zum Nachteil für den Amtshaushalt und dem Budget, das für den Brandschutz eingeplant ist.