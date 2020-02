Putlitz-Berge braucht Geduld: Das Land lässt sich Zeit mit neuer Feuerwehr-Technik

Putlitz

Bei dieser Formulierung mussten die Mitglieder des Amtsausschusses von Putlitz-Berge gleich noch mal nachfragen: Amtsdirektor Hergen Reker hatte das Gremium über einen „ Zusicherungsbescheid“ für ein neues Feuerwehrfahrzeug informiert und zeigte sich ebenso überrascht wie die Kommunalpolitiker über diesen Begriff.

Verwaltung wundert sich über Post aus Potsdam

„So was haben wir noch nie gehabt“, gab Reker zu und übersetzte die Post aus Potsdam mit: „Das heißt nur, wir stehen auf der Liste.“ Konkreter wird es im Investitionsplan des Haushaltes für 2020, dem die Ausschussmitglieder zustimmten. Hier ist die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20 mit einem Eigenanteil von 160 000 Euro aufgelistet. Die anderen 160 000 Euro sollen als Zuschuss von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) kommen – so ist es zugesichert.

Auch die Mannschaftstransportwagen der Wehren sind schon älteren Semesters. Quelle: Stephanie Fedders

Ebenfalls auf Fördermittel setzt das Amt beim Neubau des Gerätehauses für die Feuerwehr Pirow. Neben dem Eigenanteil von 8000 Euro sollen 23 000 Euro aus dem Landesprogramm zur Förderung der Feuerwehrinfrastruktur fließen. Diese Position sei auch schon im Haushalt 2019 aufgeführt gewesen, erklärte Hergen Reker. Leider vergebens.

Letztendlich sei für beide Projekte Geduld gefragt, bis ein verbindliches Signal für die finanzielle Unterstützung in Putlitz eingetroffen sei.

100 000 Euro für den laufenden Betrieb der Feuerwehr

Als Träger des Brandschutzes müssen die Kommunen auch für den laufenden Betrieb tief in die Tasche greifen. Fast 100 000 Euro sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, der Wartung der Fahrzeuge und für neue Schutzbekleidung vorgesehen.

Alleine für Reifenwechsel und Hauptuntersuchungen sind 19 000 Euro eingeplant. „Das sind notwendige Positionen“, erklärte Hergen Reker, schließlich sei das auch eine Frage der Sicherheit.

5000 Euro hat das Amt als Leasingkosten für einen Kleinbus eingestellt. Dieser soll Senioren, Vereinen und den Jugendfeuerwehren für Fahrten zur Verfügung gestellt und durch Werbung am Fahrzeug gesponsert werden.

Schönheitsreparaturen am Verwaltungsgebäude geplant

Sichtbar werden auch die Renovierungsarbeiten sein, die im Verwaltungsgebäude für rund 12 500 Euro geplant sind. Anfang März ist es bereits 25 Jahre her, dass das Haus an der Straße Zur Burghofwiese bezogen wurde, da werde die eine oder andere Schönheitsreparatur notwendig, sagte Reker.

Insgesamt dürften die Bürgermeister der Stadt Putlitz und der vier Gemeinden Berge, Gülitz-Reetz, Pirow und Triglitz mit dem Etat zufrieden sein, obwohl sie ein wenig mehr zur Kasse gebeten werden als im vergangenen Jahr. Aber die Erhöhung der Amtsumlage von 26,052 auf 27,596 Prozent sei nur einmalig aufgrund erhöhter Personalkosten geplant und solle 2021 wieder abgesenkt werden.

Das prognostizierte Ergebnis weist sogar ein Plus von 2600 Euro auf, nachdem das Jahr 2018 noch mit einem Minus von knapp 107 000 Euro abgeschlossen wurde. Erstmals könnte somit wieder Geld in die Rücklage fließen, nachdem in den Vorjahren hinter dieser Position eine Null gestanden hatte.

Der Trend soll sich nach den Planungen der Kämmerei fortsetzen. Auch in den kommenden drei Jahren sind Zuführungen an die Rücklage geplant.

Von Stephanie Fedders