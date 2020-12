Putlitz-Berge muss viel Geld in die Feuerwehr investieren

Putlitz

Ein paar deutliche Worte gehören zu den Sitzungen des Amtsausschusses Putlitz-Berge fast immer dazu. Jüngst war es Wolfgang Hampe, der sich vor der Abstimmung gerne länger mit dem kommenden Haushalt befasst hätte, und Uwe Kessler, als es wie in jedem Jahr um die finanziellen Mittel für die Feuerwehren ging.

Im Amt Putlitz-Berge gibt es 17 Ortsfeuerwehren

Da das Amt der Träger des Brandschutzes und damit zuständig für die Ausstattung der 17 Ortsfeuerwehren in den fünf Gemeinden ist, tauchen im Etat regelmäßig Investitionen in Gebäude, Technik und Ausstattung auf.

Das ist auch im kommenden Jahr geplant, wenngleich zwei Positionen in diesem Fall deutlich aus dem Rahmen fallen – trotz der Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes.

Zum einen geht es jetzt konkret um die Anschaffung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20, das sich bereits im Investitionsplan des Amtes für dieses Jahr wiederfand. Da sich aber die Zusage für die Fördermittel in die Länge zog, musste auch die Berücksichtigung im Haushalt verschoben werden.

Das neue Fahrzeug kostet jetzt 85 000 Euro mehr

Die Verzögerung hat aber die unschöne Nebenwirkung, dass sich die Fahrzeugkosten deutlich verteuert haben. Statt 350 000 Euro rechnet die Verwaltung jetzt mit 435 000 Euro. Abzüglich der Fördersumme von 217 500 Euro bleibt ein Eigenanteil von 177 500 Euro.

Steht der HLF 20 erst einmal in Putlitz, was im dritten Quartal 2021 der Fall sein könnte, werden zwei Fahrzeuge außer Dienst gestellt – der Vorausrüstwagen und der Gerätewagen Logistik. Beide sollen verkauft werden. Die Kämmerei erhofft sich dadurch einen Erlös von 40 000 Euro.

„Der Ansatz ist ganz schön optimistisch“, befand Amtsausschuss-Vorsitzender Uwe Kessler, dem beim Ausblick auf weitere notwendige Investitionen in den Fuhrpark in den kommenden Jahren nicht wohl ist.

Amtsausschuss befasst sich Anfang 2021 mit der neuen Fahrzeugkonzeption

„Wir reden hier von utopischen Summen und müssen gucken, wo das Geld herkommen soll“, sagte Kessler in Richtung Amtsbrandmeister Christian Reisinger, der den Mitgliedern auf der ersten Sitzung des Gremiums in 2021 die künftige Fahrzeugkonzeption und die notwendigen Neuanschaffungen erläutern wird.

Zuvor muss das Amt aber den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Pirow stemmen. Auch hier ließ das Signal aus Potsdam auf sich warten. Jetzt soll es eine Förderung in Höhe von 150 000 Euro geben – plus Eigenanteil sind insgesamt 350 000 Euro eingeplant.

Auch das Gerätehaus in Pirow wird teurer als geplant

Neben diesen beiden größten Positionen sind weitere Anschaffungen für die Brandschützer vorgesehen. Dazu gehören die Ausstattung der Atemschutzgeräteträger, persönliche Schutzausrüstung und Helme im Wert von 28 000 Euro.

Müssen sich auf die Technik verlassen können: Atemschutzgeräteträger wie Thomas Eggebrecht von der Feuerwehr Berge. Quelle: Stephanie Fedders

„Die Leute müssen gut geschützt sein, wenn sie sich selbst schon in die erste Reihe stellen und andere retten“, sagte Amtsdirektor Hergen Reker. Letztendlich stimmten alle Ausschussmitglieder bis auf Wolfgang Hampe für den neuen Haushalt.

