Putlitz

Noch vor wenigen Wochen hat das keiner geahnt: Es gibt doch noch eine Voov Experience im Jahr 2021. Statt wie sonst im Juli findet sie halt diesmal im September statt. Am Freitag um 23 Uhr geht es los. Dafür werden gerade Lichtinstallationen im Wald aufgebaut – „es kommen südafrikanische Künstler und der ganze Wald wird strahlen“, verspricht Veranstalter Yediyar Isik.

Lichtshow und zwei Bühnen

Eine Lichtshow wird jetzt auch viel besser wirken als sonst. „Es ist ja auch eine andere Jahreszeit“, sagt Isik. Neben der Performance-Show erwarten die Besucher zwei Bühnen, eine Shop-Straße und wie in den Vorjahren auch ein Chillout-Bereich in der Nähe des Zieskenbachs. Dort ähnelt Vieles den Aufbauten der Vorjahre. Im Bereich dazwischen wird auch an Holzaufbauten gezimmert. Ziemlich bunt sieht es auch wieder rund um die Hauptbühne aus und in der Shopstraße.

An allen Stellen auf dem Gelände werden alle möglichen Installationen errichtet. Quelle: Bernd Atzenroth

„Wir freuen uns alle, dass wir zusammenkommen können“, sagte Isik am Donnerstagnachmittag, als wie immer am Tag vor dem Auftakt intensive Absprachen in Sachen Sicherheit anstanden. Die wird in diesem Jahr noch etwas größer geschrieben als sonst. Yediyar Isik wartet mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept auf.

Die Voov und Corona: Einlass nach 3G-Modell

Der Vertreter des Gesundheitsamtes zeigte sich begeistert darüber, dass die Veranstalter in Sachen Corona-Sicherheit nach dem 3G-Modell vorgehen. Isik betonte: „Wir werden alle Leute testen.“ Dafür wird am Eingang ein eigenes Testzentrum aufgebaut. Isik verspricht auch, alles genau zu dokumentieren und dies den Behörden zur Verfügung zu stellen.

Ohnehin ist festgelegt, dass alle Besucher vorab ein Ticket erwerben müssen. Neben diesem müssen sie am Einlass einen 3G-Nachweis erbringen und sich vor der Bändchenausgabe einem Antigen-Schneltest unterziehen. Das Sicherheitspersonal achtet auch auf dem Gelände auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Damit all dies auch lückenlos kontrollierbar ist, ist in diesem Jahr das Gelände besonders gut abgesperrt, wie auch Peter Jonel, Ordnungsamtsleiter im Amt Putlitz-Berge, bestätigte.

Sicherheitsgespräch im Vorfeld der Voov am Donnerstagnachmittag. Quelle: Bernd Atzenroth

Besucher stehen schon am Eingang zum Festivalgelände bei Putlitz

Dies alles schreckt die Besucher nicht ab. Denn während auf dem Areal der Aufbau noch in vollem Gange ist, stehen bereits die Gäste an den Pforten zum Festivalgelände. Eine junge Frau zuckt nur angesichts des zwischenzeitlich einsetzenden Regens mal kurz mit den Schultern, während es den anderen sichtlich nichts ausmacht, schon besonders früh zu sein und lange warten zu müssen.

Eines ist etwas anders als in den Vorjahren: Am Sonntag wird während der Voov kein Geschäft aufhaben. „Das wäre in diesem Jahr nicht machbar gewesen“, sagte Jonel.

Die ersten Voov-Gäste sind in Putlitz eingetroffen. Der einen stehen schon am Eingang zum Gelände, die anderen suchen noch den Weg. Quelle: Bernd Atzenroth

Mindestens 3000 Besucher bei der Voov in Putlitz

Da diesmal alles per Voranmeldung läuft, konnte Isik auch ganz genau sagen, dass man derzeit mit 3000 Besuchern rechnen darf, die Einheimischen aber noch nicht eingerechnet – für Bürger des Amtes Putlitz-Berge gibt es Eintrittskarten für einen ermäßigten Preis, die sie zu den Öffnungszeiten im Putlitzer Rathaus erwerben können Dort herrsche voller Betrieb, erklärte Jonel. So kommen auch ältere Menschen aus Putlitz oder Mansfeld.

In Putlitz freut man sich auf das Ereignis, und das schließt die Spitzen der Stadt und des Amtes Putlitz-Berge ein. So bestellte Jonel Grüße von Bürgermeister Udo Burzyk an die Veranstalter. Jonel selbst ist ein alter Voov-Hase. Er sagt: „Für mich ist es seit 2001 die 19. Voov – ich weiß, was auf mich zukommt.“

Von Bernd Atzenroth