Putlitz: Neue Musikinstrumente für Kita Gänseburg

Putlitz

Das war eine Überraschung, als Erzieher Christian Rochnia am Mittwochmorgen auf dem Spielplatz der Kita Gänseburg in Putlitz drei Pakete stapelte, die die Kinder der Gruppe „Schlaufüchse“ nun bald auspacken konnten. Darin befanden sich Musikinstrumente.

Und dann gab es da noch einen Überraschungsgast. Stine Jansen von der Filiale der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz in Putlitz war an diesem sonnigen Morgen in die Kita gekommen, um für die Finanzierung der Percussionsinstrumente auch noch einen Scheck beizusteuern.

Schon beim Auspacken der neuen Instrumente hatten die Kinder viel Spaß. Christian Rochnia und Stine Jansen halfen gerne dabei. Quelle: Bernd Atzenroth

Stine Jansen kam mit einem Scheck über 300 Euro

„Für mich ist Musik ganz doll wichtig“, sagt Stine Jansen, die selbst Musikerin ist und Saxophon spielt. „Ich möchte Euch 300 Euro schenken“, fuhr sie fort, „und ich freue mich ganz doll, dass ich hier dabei sein darf.“

Ines Müller, Leiterin der privaten Kita in Putlitz, erklärte dass der Vorschulgruppe „Schaufüchse“ 28 Kinder angehören. Insgesamt besuchen etwa 130 Kinder die Kita am Kiebitzberg in Putlitz.

Und dann wurden die neuen Trommeln auf dem Spielplatz der Kita Gänseburg sofort ausprobiert. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Kinder probierten die Trommeln sofort aus

Alsdann stürzten sich die „Schlaufüchse“ regelrecht darauf, die Pakete gemeinsam auszupacken. Und das fühlte sich schon an wie Musikmachen, denn die Innenverpackungen ploppte mitunter laut – oder aber die Kinder ließen sie mit Hingabe ploppen.

Gleich danach probierten die Mädchen und Jungen im Vorschulalter die Trommeln gemeinsam aus und hatten dabei viel Spaß. Christian Rochnia hatte den sichtlich auch. Er freut sich nun darauf, den Kindern bald eine Trommelschule anbieten zu können – ein Angebot, das die Kita selbst für sie auf die Beine gestellt hat.

Zum Abschluss ein Lied auf dem Balken

Zum Abschluss der Instrumentenübergabe saßen die Kinder wieder auf den Balken auf ihrem Spielplatz und sangen ein dazu passendes Lied: „Auf dem Donnerbalken“ hieß es, und alle stimmten in den lustigen Refrain ein. Und danach wurde dann noch einmal eine Stunde lang ordentlich auf den neuen Instrumenten getrommelt.

Stine Jansen war jedenfalls begeistert und versprach: „Wenn Ihr fleißig übt, dann komme ich mit dem Saxophon vorbei.“

Als die Kinder zum Schluss wieder auf ihrem Balken saßen, sangen sie passend zum Dank und Abschluss das Lied "Auf dem Donnerbalken". Quelle: Bernd Atzenroth

