Putlitz Putlitz - Putlitzer feiern märchenhaftes Pfarrhoffest Eine märchenhafte Aufführung war ein Höhepunkt des Putlitzer Pfarrhoffestes. In einer frisch-fröhlichen Reimform wurde das Grimmsche Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ gezeigt. Zum Pfarrhoffestprogramm gehörte aber noch viel mehr.

In der Räuberhöhle wendet sich für den schlafenden Jungen das Blatt: Es gibt einen neuen Brief an die Königin. Szene mit Max Kupferschmidt, Christel Grünke, Martin Krause, Kai-Merlin Stagge und Leoni Stark (v.l.). Quelle: Kerstin Beck