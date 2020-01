Auch gut zehn Tage nach dem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Putlitz hat die Polizei noch keine Spur von den Tätern. Bei der Kripo hofft man nun auf weitere Zeugenaussagen.

Die Kriminalpolizei ermittelte nach einem Raubüberfall am 27. Dezember am Edeka-Markt in Putlitz. Quelle: Bernd Atzenroth