Auf einen Supermarkt in Putlitz hat es am Freitagmorgen einen Überfall gegeben. Das bestätigte die Polizei – mehr Details wurden aber bislang noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelte nach einem Raubüberfall am frühen Morgen am Edeka-Markt in Putlitz. Quelle: Bernd Atzenroth