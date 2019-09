Putlitz

Nicht mehr wiederzuerkennen sind die Außenanlagen der Putlitzer Grundschule. Nach den Bauarbeiten während der Sommerferien hat der neu gestaltete Schulhof ordentlich an Attraktivität gewonnen und wurde am Dienstag offiziell an die Schule übergeben.

Autos müssen draußen bleiben

An erster Stelle bei allen M...