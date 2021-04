So lief der Blitzer-Marathon in Putlitz

Putlitz

In Höhe der Schule in Putlitz gilt Tempo 30 – längst nicht jeder hält sich daran. Darum hat sich die Polizei diese Stelle erneut für Kontrollen zum europaweiten Speed-Marathon – so die neue Bezeichnung für den Blitzer-Marathon – ausgesucht.

Eine Schule fast an der Ortsausfahrt

Und das nicht zum ersten Mal. Schon 2018 standen dort Polizisten, allerdings an einer etwas anderen Stelle und im Gegenverkehr. Diesmal ging es um die Autofahrer, die aus Putlitz herausfahren.

Die Schule befindet sich fast an der Ortsausfahrt in Richtung Parchim. Viele Autofahrer treten dort kurz vor dem Verlassen des Orts schon gern aufs Gaspedal, während sie in Gegenrichtung am Ortsschild die Geschwindigkeit oft noch nicht wirklich reduziert haben.

In Höhe der Putlitzer Schule gilt aus guten Gründen Tempo 30 - leider hält sich an der Ortsein-und -ausfahrt längst nicht jeder Verkehrsteilnehmer daran. Quelle: Bernd Atzenroth

Doch die Revierpolizisten Thomas Lesker und Gerald Jach bekamen erstaunlich wenig zu tun – offenbar hatten sich viele Autofahrer auf den Blitzermarathon eingestellt. Hinzu kommt die neue Baustelle mitten in Putlitz. Diese können Autofahrer nur in großen Schleifen, langsam und mitunter in Kolonne umfahren.

Nach der Tempo-Tafel blitzten die Beamten

Und gut 200 Meter, bevor sie an den beiden kontrollierenden Polizisten vorbeifahren mussten, passierten die Autofahrer bereits eine Geschwindigkeitstafel, die eigens an dieser Stelle aufgestellt worden ist. Sie zeigt zum einen den Autofahrern an, wie schnell sie gerade unterwegs sind.

Die Tafel dient aber auch zur Verkehrszählung genau an dieser Stelle. Blinkt der grüne Smiley, dann haben sie alles richtig gemacht. Zeigt die Tafel aber eine rot unterlegte Zahl, dann war man dort zu schnell unterwegs.

Dieser Autofahrer hat es richtig gemacht: An der ständig ibnstallierten Geschwindigkeitsmesstafel in Höhe der Putlitzer Schule erscheint ein grüner Smiley - das Fahrzeug hielt sich an die vorgegebene Geschwindigkeit. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch wenn das wohl nicht jeden beeindruckt. „Manchmal hat man den Eindruck, sie drücken extra aufs Gaspedal“, meint Thomas Lesker.

Doch wirkliche Geschwindigkeitsübertretungen gab es am Messpunkt nicht. Einzig einen Fahrer kontrollierten die beiden Beamten dann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Und nach gut einer Stunde bei immerhin schönem Wetter brachen sie ihre Zelte ab – Lesker kündigte an, jetzt vielleicht in seinem eigentlichen Arbeitsgebiet Groß Pankow zu kontrollieren.

Doch nicht jeder fährt vorschriftsmäßig: Hier zeigt die Tafel in rot, dass ein Autofahrer mit 46 statt 30 Stundenkilometern durchgerauscht ist - an dieser Tafel bleibt das in der Regel ohne Folgen. Doch am Mittwoch stand wenige Meter weiter die Polizei. Quelle: Bernd Atzenroth

Abschlussbilanz der 24 Stunden am Donnerstag

Da der Speed-Marathon 24 Stunden dauern sollte, gab es noch keine Schlussbilanz. Doch ein Zwischenergebnis konnte Mario Heinemann vom Polizeipräsidium Brandenburg in Potsdam schon für 0 bis 12 Uhr für den ganzen Bereich der Polizeidirektion Nord vermitteln. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 1003 Verstöße festgestellt und das an elf Kontrollstellen.

Das Gros der Verstöße wurde offenbar durch automatisierte Blitzer ermittelt und nicht, wie in Putlitz, durch zwei Beamte. Heinemann findet es aber richtig, dass es genau an einer solchen Stelle die Kontrolle gab. Gerade besonders schutzwürdige Orte wie Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheimen standen im Fokus der diesjährigen Aktion.

Versteckt zwischen den Bäumen stabnd das Polizeifahrzeug des Blitzerteams. Quelle: Bernd Atzenroth

„In Brandenburg ist eigentlich tagtäglich Blitzermarathon“

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist seit Jahren eine der häufigsten Unfallursachen auf Brandenburgs Straßen. 64 der 140 tödlich verunfallten Verkehrsteilnehmer starben im vergangenen Jahr deswegen. Daher ist für Dörte Röhrs eine solche Aktion wie der Speedmarathon eine gute Sache.

Wobei das Kontrollnetz in Brandenburg ohnehin engmaschig ist: „In Brandenburg ist eigentlich tagtäglich Blitzermarathon“, sagt Mario Heinemann. Hauptsache, all dies hat bei den Autofahrern auch eine gewisse Nachhaltigkeit.

Von Bernd Atzenroth