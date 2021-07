Triglitz: Einwohner kämpfen für den Erhalt der Friedhofsmauer

Triglitz

Die Mauer soll bleiben. In diesem Punkt sind sich alle einig, die am Donnerstag zum Vor-Ort-Termin am Friedhof in Triglitz gekommen waren. Die Gemeindevertreter begannen ihre Sitzung an der frischen Luft und sahen sich gemeinsam mit Einwohnern den Zustand der Einfriedung an, die schon einmal bessere Tage gesehen hat.

Triglitz: Die Friedhofsmauer droht auseinander zu fallen

Während der vordere Teil noch im Verbund existiert und zusätzlich durch Ziegelsteine links und rechts vom Eingang einen geraden Abschluss erhielt, bröckelt der hintere Teil vor sich hin. Die Feldsteine sind bereits an einigen Stellen herausgebrochen, Efeu und Gestrüpp tun ein Übriges, so dass die Standfestigkeit nicht mehr gegeben ist.

Ein großer Teil der Triglitzer Friedhofsmauer droht einzustürzen und soll wieder neu aufgebaut werden. Quelle: Stephanie Fedders

Durch den Straßenbau von Triglitz nach Mertensdorf ist dieser 75 Meter lange Abschnitt und sein Zustand jetzt nicht mehr zu übersehen, auch, weil die Banketten bis hoch zur Mauer ausgekoffert wurden. Jetzt stellt sich die Frage, wie sich die Optik wieder verbessern lässt.

An der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes wollen die Einwohner auf jeden Fall festhalten. „Die Feldsteine stehen für ein Stück Prignitzer Geschichte“, argumentiert Bernd Steffen im Sinne der Triglitzer, die auf generelle Unterstützung der Gemeindevertreter bauen können.

Die Triglitzer Einwohner wollen die alte Feldsteinmauer erhalten

Strittig ist nur, ob die Steine im losen Verband bleiben oder vermörtelt werden sollen. Zudem kam der Vorschlag zur Sprache, ob die neue Mauer zurückgesetzt werden könnte, um den Wurzeln der Linden weniger Angriffsfläche zu bieten. Aber dafür müsse erst einmal geklärt werden, wie viel Platz zu den Gräbern vorhanden ist.

Gemeindebürgermeister Dietmar Prause hat erst einmal zugesagt, ein Leistungsverzeichnis zu erstellen, um eine Übersicht über die anfallenden Kosten zu bekommen, auf dessen Grundlage dann später Firmen angefragt werden können. Das Geld müsse dann zunächst in den kommenden Haushalt der Gemeinde eingeplant werden.

Mit der Mauer war es aber noch nicht getan. Den Triglitzern brannte noch eine andere Sache unter den Nägeln, mit denen sie die Gemeindevertreter und Amtsdirektor Hergen Reker konfrontierten. Nach den bereits ausgeführten Arbeiten im Zuge der Straßensanierung stellen sich einige die Frage, warum die Bordsteinkante neben dem neu gepflasterten Gehweg am Eingang zum Friedhof endet.

Triglitzer haben Fragen zur Regenentwässerung, die vor Ort keiner beantworten konnte

Im weiteren Verlauf der Straße, die am Ortsausgang in eine Rechtskurve mündet und nach rechts ein wenig abzufallen scheint, fehlt die Befestigung. Stattdessen liegt hier eine Schicht aus losen Steinen.

Abruptes Ende: Die Bordsteinkante geht nur bis zum Friedhofseingang. Quelle: Stephanie Fedders

Ob das denn so bleiben soll und warum die Bordsteinkante nicht über den Eingang hinaus verlängert wurde, wollten Einwohner wissen. Fragen, die am Donnerstag unbeantwortet blieben. Weder Dietmar Prause noch Hergen Reker konnten sagen, wie die Lösung zur Entwässerung aussieht. Sie verwiesen auf den Auftraggeber.

Und das ist der Landkreis. Der Straßenbau, der bis September abgeschlossen sein soll, geschieht unter der Regie der Kreisstraßenmeisterei Prignitz. Eine Anfrage der MAZ zum aktuellen Stand der Arbeiten blieb unbeantwortet.

Wer sich für die Sanierung der Kreisstraße interessiert, den verwies Hergen Reker auf die wöchentlichen Bauberatungen und empfahl den Triglitzern, daran teilzunehmen, um mehr zu erfahren.

Von Stephanie Fedders