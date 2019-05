Putlitz Nettelbeck/Berge - Umweltstiftung unterstützt zwei Vereine aus dem Amt Putlitz-Berge Bei seiner Baumpflanzaktion kann sich der Kulturverein Nettelbeck freuen, dass er aus der Stiftung von Gisela und Dieter Schnelle einen Preis erhält. Auch der Verein Leben in Berge wird bedacht.

So wird es auch am Samstag sein: Baumpflanzaktion zum Tag des Baumes in Nettelbeck (Amt Putlitz-Berge) am Kapellenberg. Quelle: atabild