Putlitz

Es gibt noch einen Nachtrag zum 18. Voov-Experience-Festival zu vermelden – einen sehr positiven, über den sich nicht nur die Amtsverwaltung, sondern auch die Feuerwehr freuen darf: Organisator Yediyar Isik hat dem Nachwuchs der Putlitzer Brandschützer ein Geschenk in Höhe von 750 Euro gemacht.

Verwaltung lobt gute Zusammenarbeit mit Voov-Veranstalter

Die Spende nahm der stellvertretende Putlitzer Amtsdirektor und Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, Peter Jonel, entgegen, der seitens der Verwaltung seit Jahren die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung koordiniert. „Das zeigt die über Jahre gewachsene Verbundenheit zur Stadt Putlitz und das gute Verhältnis zur Feuerwehr“, freut sich Jonel über die Geste und lobt nachträglich noch einmal die „sehr gute Abstimmung“ mit Yediyar Isik und dessen Team.

Alle Beteiligten zogen nach Abschluss der 18. Voov, die am 22. Juli friedlich zu Ende ging, ein positives Fazit. An die 4000 Besucher feierten vier Tage lang auf dem Gelände an der Mansfelder Chaussee. Auf gute Resonanz stieß das Festival auch bei den Putlitzern, die das Angebot vergünstigter Eintrittskarten gerne annahmen.

Die Kameraden der Putlitzer Wehr gehören zu dem großen Kreis ehrenamtlicher Helfer, die jedes Jahr einen wichtigen Teil beitragen, damit die Großveranstaltung gelingen kann. Für die Verwendung der Spende gibt es auch schon einen passenden Anlass: Am 31. August feiert die Jugendfeuerwehr Putlitz ihr 20. Bestehen.

Jugendwehr feiert 20. Geburtstag am 31. August

Der runde Geburtstag soll gemeinsam mit Jugendwehren aus dem Amtsbereich Putlitz-Berge und aus dem Amt Meyenburg gestaltet werden. Vorgesehen ist laut Peter Jonel eine Nachtwanderung und Wettkämpfe auf dem Putlitzer Reitplatz.

Für die nächste Auflage der Voov im kommenden Jahr gibt es bereits einen Termin. Vom 17. bis zum 20. Juli 2020 wird Putlitz erneut zum Mekka der Freunde elektronischer Musik.

Von Stephanie Fedders