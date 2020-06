Auto brennt unter Carport – Flammen greifen auf Wohnhaus über

Weitgendorf

Bei einem Autobrand in Weitgendorf (Amt Putlitz-Berge) ist am Samstag ein Carport völlig zerstört worden. Das Feuer brach gegen 15.10 Uhr direkt an einem angrenzenden Wohnhaus aus. Die Bewohnerin soll zuvor einen laut Knall gehört haben, wie Einsatzleiter Christian Reisinger gegenüber der MAZ berichtet. Als sie nach dem Rechten sah, sollen bereits Rauch und Flammen zu sehen gewesen sein. Die Frau wählte daraufhin den Notruf.

Feuer greift auf Wohnhaus über

Sofort eilten sieben umliegende Feuerwehren zur Einsatzstelle, darunter auch die Drehleiter aus Pritzwalk. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte alarmiert. „Als wir vor Ort eintrafen, stand der Carport samt Auto bereits in Vollbrand“, so Christian Reisinger weiter. In dem Carport lagerten auch etliche Werkzeuge für Hof und Garten. Die Bewohner konnten sich alle selbstständig ins Freie retten. Ins Krankenhaus musste niemand.

Anzeige

Ein Autobrand ist am Samstagnachmittag in Weitgendorf (Amt Putlitz-Berge) auf ein Carport und Haus übergegriffen. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz. Verletzt wurde niemand, das Haus bleibt vorerst jedoch unbewohnbar. Quelle: Privat

Weitere MAZ+ Artikel

Die Frau, die das Feuer bemerkte, stand jedoch laut dem Einsatzleiter offensichtlich unter Schock. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Darüber hinaus kam auch ein Notfallseelsorger zum Einsatz, um die Bewohner zu betreuen. Unterdessen kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. „Unglücklicherweise befand sich zur Brandseite ein Fenster zum Wohnhaus. Die Flammen schlugen sich dort durch“, sagte Christian Reisinger.

Löschen mit Wasser und Schaum

Mit drei Strahlrohren löschten die Brandschützer von Außen den Brand. Im Wohnhaus war es auch bereits verqualmt. „Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergreifen“, so Christian Reisinger weiter. Ein Trupp rüstete sich mit schwerem Atemschutz und einer Wärmebildkamera aus. Sie löschten von innen und konnten so Schlimmeres verhindern. Den Carport und das Auto konnten sie jedoch nicht mehr retten.

Ein Autobrand ist am Samstagnachmittag in Weitgendorf (Amt Putlitz-Berge) auf ein Carport und Haus übergegriffen. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz. Verletzt wurde niemand, das Haus bleibt vorerst jedoch unbewohnbar. Quelle: Privat

Um eine größere Ausbreitung zu verhindern, kühlten die Feuerwehrleute die Hauswand mit Wasser. Gleichzeitig brachten sie auf das ausgebrannte Auto eine Schaumdecke auf, um alle Glutnester zu ersticken. Die Wertgegenstände im Haus blieben weitestgehend vor den Flammen verschont.

Durch das viele Löschwasser entstand dennoch ein enormer Schaden, weshalb die Räume vorerst unbewohnbar bleiben. „Die Bewohner können bei Bekannten unterkommen“, so Christian Reisinger. Zusammen mit ihnen holte er abschließend noch einige Habseligkeiten aus dem Haus heraus.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Wie es zu dem Brand kam war am Samstagabend noch völlig unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. „Die Kriminalpolizei ist informiert und wird das Haus und den Carport untersuchen“, sagte der diensthabende Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Prignitz gegenüber der MAZ. Nach seinen Angaben ist ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Es würden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen.

Lesen Sie auch

Von MAZonline