Prignitz Perleberg - Radtour auf den Spuren der ehemaligen Elbegrenze Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls laden der evangelische Kirchenkreis Prignitz und der Landkreis gemeinsam zu zwei Veranstaltungen ein. Bei beiden steht die frühere Elbegrenze im Mittelpunkt.

Auch am alten Grenzturm in Lenzen wird die Fahrradtour am 17. und 18. August vorbeiführen. Quelle: Foto: Peter Radziwill