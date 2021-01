Potsdam

Der Tipp kam aus der Schweiz: Martin L., ein Silberschmied und Selbstversorger aus Berge ( Prignitz), soll eine scharfe Ak47, auch bekannt als Kalaschnikow, über die deutsche Grenze geschmuggelt haben. Eine Waffe, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt.

Am Donnerstagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte von Zoll und Bundespolizei zwei Höfe in Berge und Groß Breese bei Wittenberge ( Prignitz). Mit Erfolg: 14 Langwaffen, 7 Kurzwaffen, 5 Granaten und 6.000 Schuss Munition, darunter auch Magazine für die gesuchte Kalaschnikow, konnten sichergestellt werden. Nur von der AK47 fehlt bisher jede Spur und der Beschuldigte Martin L. hält sich bedeckt.

Martin L. war Mitglied einer rechtsextremen Wehrsportgruppe

Was will ein Silberschmied mit einer Ak47? Aufschlüsse könnte ein Blick in L.s Vergangenheit geben. Unterlagen des Bundesverfassungsschutzes zeigen: Martin L. ist kein Unbekannter. In den 1990er Jahren gehörte er einer Wehrsportgruppe um den bekannten Rechtsextremen Gerd U. an. U. war unter anderem in der rechtsextremen Wiking-Jugend aktiv, bis diese 1994 verboten wurde, 1999 wurde er wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verurteilt.

Martin L, Gerd U. und zwei weitere Mitglieder sollen Angriffe auf Linke und Polizei geprobt haben, so steht es in den Unterlagen des Bundesverfassungsschutzes. Dafür legten sie Waffendepots an und planten Sprengübungen. Auch Unterkünfte des Grenzschutzes sowie der Bundeswehr sollen ausspioniert worden sein. 1994 ermittelten die Behörden wegen Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung gegen die Gruppe. Die Ermittlungen wurden später eingestellt. Drei Jahre später wurde Martin L. schließlich wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verurteilt.

Woher die Waffen stammen und ob ein Teil des Fundes eventuell legal ist, das versucht die Staatsanwaltschaft Neuruppin momentan zu klären. Teile der Waffen gehören vermutlich zum Nachlass von Ls. Vater, einem Sportschützen.

Von Gesa Steeger