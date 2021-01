Kletzke

Ein paar leckere Würstchen nach dem Feierabend oder vielleicht ein Dry Aged Steak? Mit der Regio-Box, die seit gut einer Woche vor der Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke steht, kann sich jetzt jeder ganz einfach – und vor allem: zu jeder Tageszeit – frische und regionale Produkte aus eigener Herstellung am Automaten ziehen. Das Ganze funktioniert komplett bargeldlos.

Verkaufsautomat steht vor der Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke

Auf den ersten Blick wirkt die Box wie ein einfacher Verkaufsautomat, wie er an fast jedem Bahnhof zu finden ist. Nur lassen sich hier keine Chips oder Kaugummis kaufen, sondern besondere Leckereien, die es so auch in der Fleischerei gibt. „Wir hatten schon lange die Idee, uns einen solchen Verkaufsautomaten anzuschaffen“, erklärt Sylvia Hildebrandt, die gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen den Betrieb in Kletzke führt.

Bereits vor zwei Jahren hatte das Ehepaar die Idee. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde der Wunsch erneut thematisiert. Im Herbst 2020 bestellten dann beide den Automaten, der mittlerweile seit einer Woche in Betrieb ist. Anders als die Fleischerei ist die Regio-Box an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden geöffnet. Schließzeiten? Fehlanzeige! Wochenende oder Feiertag? Vollkommen egal. Die Preise sind die gleichen wie im Laden.

Frische und vor allem regionale Produkte gibt es in der Regio-Box. Quelle: Julia Redepenning

Ein Lift transportiert die Ware schonend

Der Automat verfügt über einen speziellen Lift, der es ermöglicht, sogar frische Eier oder Gläser anzubieten. Ähnlich wie bei anderen Verkaufsautomaten sucht sich der Kunde das gewünschte Produkt aus, tippt die dazugehörige Artikelnummer in die dafür vorgesehene Tastatur und erhält wenig später seine Ware. Bezahlt wird ganz einfach mit der Bankkarte oder einer Kreditkarte. Dank des Lifts wird die Ware auch nicht beschädigt.

Ebenso besitzt der Automat eine Kühlung und eine Heizung. Sie sorgen dafür, dass immer eine konstante Temperatur von drei Grad im Innern herrscht. Somit wird die Ware immer gut gekühlt und bleibt frisch. Das Sortiment der Regio-Box besteht aktuell aus frischen Fleisch- und Wurstwaren sowie leckeren Fertiggerichten, Wildprodukten, Räucherkäse und frischen Freilandeiern aus Seddin.

Das Sortiment wird der Jahreszeit angepasst

„Alles ist von uns selbst geschlachtet und produziert“, sagt Sylvia Hildebrandt, „und wir schlachten noch alleine.“ Dazu stammen alle Produkte, vom Schwein bis hin zum Wild, von regionalen Erzeugern. „Wir wissen noch, wo unser Fleisch herkommt“, sagt Sylvia Hildebrandt. Somit ist in der Regio-Box genau das drin, was der Name auch verspricht.

Bislang ist das Modell in Kletzke auch das einzige in der gesamten Prignitz und der näheren Umgebung. Schon bald soll es laut Sylvia Hildebrandt für alle Verbraucher leichter werden, Boxen wie jene in Kletze ausfindig zu machen. Der Hersteller verspricht die Standorte der einzelnen Automaten auf seine Internetseite zu stellen.

Regelmäßig wird das Sortiment ausgetauscht und der Saison angepasst. So soll es passend zur Grillsaison Grillfleisch und Würste geben. Die Regio-Box befindet sich vor der Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke und ist für jeden frei zugänglich. Dazu ist der Automat überdacht und beleuchtet. Gerade für Touristen, die oft Kunden sind, soll der Automat eine gute Alternative zum Ladenverkauf sein.

Landfleischerei Hildebrandt bereits in vierter Generation in Kletzke

Die Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke. Quelle: Julia Redepenning

Sylvia und Jürgen Hildebrandt betreiben die Landfleischerei bereits in vierter Generation. 1891 eröffnete Firmengründer Otto Hildebrandt einen Verkaufsladen und ein Schlachthaus. Um 1920 baute er das heutige Wohn- und Geschäftshaus. Beim Bau verunglückte er tödlich. Jürgen Hildebrandt erlernte den Beruf des Fleischers in Wittenberge und legte 1990 vor der Handwerkskammer in Schwerin die Meisterprüfung ab. Seit 1991 führt er den Betrieb mit derzeit 13 Mitarbeitern.

