Reitjagd durch den Eldenburger Wald

Eldenburg

Der Eldenburger Reit- und Fahrverein ist nahezu fest in mecklenburgischer Hand. Chefin ist seit einigen Jahren Martina Dumke aus Malliß, die die Nachfolge von Ingrid Steinbrenner aus Seedorf angetreten hat, und etliche der vielen Mitglieder kommen ebenfalls aus nördlicheren Gefilden, darunter Philipp Gäthke aus Dadow, der am Samstagvormittag als Master für die Reitjagd aufgestellt worden war. Der 29-Jährige ist zwar kein Vereinsmitglied, macht aber gern mit seinem Reitpony namens „Dreamer“ bei dem alljährlichen Ereignis mit und belegte mehrfach beim Wettrennen den ersten Platz.

Doch es sollte am Vormittag zunächst ein schlechtes Omen geben: Kaum hatte die Vereinschefin an eine vorsichtige Handhabung von Reit- und Zugpferd gemahnt, war es auch schon passiert: Bei einem Einspänner hatte sich der etwa zehnjährige Isländer losgerissen und war durchgegangen. Der schockierte Fahrer wurde vom Wagen geschleudert und verletzte sich dabei. Ärztliche Hilfe kam für den Groß Warnower umgehend. Das Pferd wurde ausgeschirrt und zu seinem Eigentümer zurückgebracht.

Als Haltepunkte gab es mit Hindernissen ausgewiesene Plätze

„So etwas kann schon einmal passieren, wenn ein Pferd einen Schreck bekommt, das ist mir auch schon vorgekommen. Man muss wirklich immer achtsam sein“, erklärte dazu der passionierte Pferdekenner Kurt Houvenaghel aus Wootz, der mit einem Doppelgespann angereist war.

Besonders achtsam setzte sich dann das Gefolge in Bewegung, um von Eldenburg über Alt Eldenburg ruhig und gelassen quer durch den Wald in Richtung Polz zu gelangen. Als Haltepunkte gab es mit Hindernissen ausgewiesene Plätze, an denen die elf Pferde samt Reiter ihr Können im Springen zeigen konnten, und manch einer sammelte bei der Gelegenheit gleich einige Pilze für das Sonntagsmahl.

Auch drei Erntewagen fuhren mit

Mit dabei auf der nicht immer wegsamen Strecke waren zudem drei Erntewagen, die später beim Durchzug durch das mecklenburgische Polz von Einwohnern bestaunt wurden. Und hier, auf einer großen Freifläche südlich des Ortes, wurde dann am Nachmittag der Höhepunkt des Tages ausgetragen: ein Wettrennen, an dem nur noch sechs Pferde teilnahmen – die Tour war einfach zu anstrengend gewesen.

Von Vereinschefin Martina Dumke gab es für den Sieger Philipp Gäthke einen Preis – einen Fuchs aus Plüsch. Quelle: Kerstin Beck

Und wer gewann? Master Philipp Gäthke – dessen Pony sich alles andere als verträumt zeigte. Den hübschen 15-jährigen Rappwallach hatte sein Reiter als Jährling gekauft und auch ausgebildet.

Und dann gab es noch ein Grüppchen, ohne das die Tour undenkbar ist: die Gadower Jagdhornbläser, die immer wieder verschiedene Signale intonierten. „Und das klingt im Wald richtig schön, und so sind wir auch immer gern mit dabei“, freute sich die Lenzenerin Margit Hülsebeck.

Verein wurde vor 20 Jahren gegründet

Und dann gilt es, noch ein Jubiläum zu feiern. Am 7. Mai 1999 hat sich der Verein der reit- und fahrbegeisterten Pferdefreunde gegründet. „Heute machen wir nichts Besonderes deswegen, es geht still und heimlich ab, aber wenn wir unsere Weihnachtsfeier haben, dann werden wir auf jeden Fall auf die 20 Jahre unseres Bestehens anstoßen und die vergangene Zeit Revue passieren lassen“, war von Martina Dumke zu erfahren.

Von Kerstin Beck