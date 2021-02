Reizthema Distanzunterricht – die MAZ fragt, das Ministerium antwortet

Neuruppin

Das Thema Distanzunterricht hat in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt. Heillos überforderte Eltern meldeten sich zuhauf zu Wort, deren Nerven zwischen Homeoffice und Homeschooling blank lagen. Daneben gab es Lehrer, die sich zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlten, sie würden den Schulstoff nicht ausreichend vermitteln.

Fakt ist: Es gibt viele positive Beispiele und viel Engagement seitens der Schulen, wo Distanzunterricht gut funktioniert. Es gibt aber auch viele Fälle, wo Schüler Probleme hatten, sei es, weil die Technik nicht ausreichte oder weil Lehrer nicht gut auf diese Form des Unterrichtens vorbereitet waren.

Die MAZ hat beim Schulamt in Neuruppin nachgefragt, was es von dessen Seite an Vorgaben und Unterstützung für die Schulen gab. Das Schulamt hat die Fragen schlichterhand ans Brandenburgische Bildungsministerium (MBJS) weitergereicht – mit der Begründung, die Fragen seien allgemein und nicht spezifisch auf Prignitz und Ostprignitz-Ruppin bezogen.

Was sagt nun das MBJS? Zuvorderst: „Der Begriff Homeschooling ist unzutreffend, in Deutschland besteht Schulpflicht“, schreibt das Ministerium. Das ist bekannt – dennoch dürften das viele Eltern derzeit anders sehen, die mehrere Stunden am Tag opfern, um ihre Kinder durch die Arbeitsblätter zu begleiten, wenn es Probleme beim Erarbeiten des Stoffs gibt. Viele fühlen sich tatsächlich als Lehrer.

Handlungsanweisungen zum Distanzlernen

Zu den Vorgaben, die Lehrer beim Distanzunterricht einhalten müssen, schreibt das Ministerium: „Alle Schulen des Landes wurden seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 mit umfassenden Informationen und Handlungsanweisungen u.a. auch zum Distanzlernen ausgestattet.“ In der Tat finden sich auf der Webseite des Ministeriums unter dem Stichwort ’Corona Aktuell’ gebündelte Informationen zu allen Verordnungen für Schulen und Kitas.

Weiterhin können Lehrer sich auf dem Berlin-Brandenburgischen Bildungsserver Hilfe suchen und auch das Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg hat einen Wegweiser ’Pädagogische Empfehlungen zum Lernen in Präsenz und Distanz’ parat.

Auf die Frage der MAZ, ob Eltern den Kindern neuen Lehrstoff vermitteln sollen oder ob sich die Schüler diesen selber erarbeiten müssen, geht das MBJS nicht ein. „Der Lernstoff wird allen Schülerinnen und Schülern mit einigen Ausnahmen seit dem 4. Januar 2021 im Distanzunterricht vermittelt. Ausgenommen sind die Abschlussklassen ... „ heißt es da lapidar und „dass der Unterricht auf der Grundlage der Stundentafel und des Rahmenlehrplans sowie des schuleigenen Curriculums erfolgt“.

Lernen daheim ist Herausforderung für Familien

Was aber passiert, wenn Schüler nicht alles bewältigen bzw. die technischen Voraussetzungen fehlen? „Wir wissen, dass das Lernen ’auf Distanz’ für viele Schülerinnen und Schüler und ihre Familien herausfordernd ist“, räumt das Ministerium ein. „Wir wissen aber auch, dass die Schulen gute Modelle gefunden haben, Distanzunterricht für ihre Schülerinnen und Schüler zu organisieren, die auch die Möglichkeiten der unterschiedlichen technischen Ausstattung an Schulen und in den Elternhäusern berücksichtigen.“

Die Schulen seien aufgefordert, ein regelmäßiges Feedback zu geben. Die Mittel aus dem ’Digitalpakt Schule’ des Bundes, die beispielsweise in Brandenburg fast vollständig beantragt sind, helfen bei der weiteren Ausgestaltung des Distanzunterrichts.

22.000 digitale Endgeräte von den Schulträgern angeschafft

Aus Mitteln des Sofortprogramms des Bundes und des Landes wurden bislang rund 22.000 digitale Endgeräte von den Schulträgern angeschafft oder bestellt. Aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes stünden für diesen Zweck weitere rund 23 Millionen Euro bereit.

Auf die Frage ’Wie geht das Schulamt mit kritischen Hinweisen oder Beschwerden um?’, heißt es seitens des MBJS: „In allen staatlichen Schulämtern wurden Ansprechpartner benannt, die sich um entsprechende Hinweise und Anregungen kümmern.“ Das gelte für Distanz- und Präsenzunterricht gleichermaßen. Die Schulaufsicht prüfe und bearbeite diese und suche – in Zusammenarbeit mit den Schulen – konstruktive Lösungen. Für manche Eltern ist das wohl nur ein schwacher Trost.

Regelmäßige Kommunikation zwischen Schule und Schulamt

Weiter heißt es vom Ministerium: „Durch die untere Schulaufsicht erfolgt eine regelmäßige Kommunikation zwischen Schule und Schulamt, sodass damit mögliche Probleme perspektivisch bearbeitet werden können. Durch diese Kommunikation werden auch viele positive Beispiele an den Schulen deutlich und miteinander ausgetauscht (best practice).“ Diese engere Zusammenarbeit mit dem Schulamt wird von Schulleitern der Region bestätigt und begrüßt.

Die Frage der MAZ ’Wird seitens des Schulamts oder der jeweiligen Schulleitung kontrolliert, ob alles gut läuft? Oder haben die Lehrer freie Hand?’, bejaht das MBJS. Schulaufsicht und Schulleitungen stünden in engem Kontakt. Die Schulräte würden regelmäßig die Durchführung des Distanzunterrichts prüfen.

Dazu gehöre auch die Prüfung und die Umsetzung der vorhandenen Konzepte zum Distanzunterricht. „Die Lehrkräfte haben entsprechend den Voraussetzungen und der Vorgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes natürlich auch die entsprechende eigene Verantwortung zur Gestaltung des Unterrichts“, heißt es.

Von Regine Buddeke