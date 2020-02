Gleich vier mögliche Standorte für Lager atomarer Abfälle gibt es in der Region: Salzstöcke bei Netzeband, Flecken Zechlin und Wredenhagen, nördlich von Wittstock, sowie ein Tonvorkommen westlich von Wittstock. Darüber informierte am Dienstagabend auf Einladung der Grünen Liga Umweltaktivist Jochen Stay in Neuruppin.