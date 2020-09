Wittstock

In Wittstock sollen demnächst Gesprächsrunden rund um das Thema Islam stattfinden. Das hat Said Ahmed Arif am Montag in Aussicht gestellt. Der aus Pakistan stammende islamische Theologe und Imam vertritt die Religionsgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat und ist seit 2014 speziell für die ostdeutschen Gemeinden zuständig.

In der Prignitz war er schon bei bei einer Diskussionsrunde zum Kreiskirchentag in Wittenberge 2016 und beim interreligiösen Dialog in Pritzwalk 2015 und in Brügge 2019 zu sehen.

Unter dem Titel „Wir sind alle Deutschland“ startet die Gemeinschaft eine Kampagne, die vor allem eines zum Ziel habe:

Das negative Bild korrigieren

Das negative Bild des Islam soll in der Öffentlichkeit gerade gerückt werden. „Jeder zweite Deutsche empfindet den Islam als Bedrohung. Das liegt vor allem daran, dass Extremisten mit Attentaten unsere Religion in den Dreck ziehen. Das schmerzt mich sehr“, sagt Arif und nennt solche Attentäter „Vollidioten“. Attentäter hätten rein gar nichts mit dem muslimischen Glauben zu tun. Arif geht vielmehr davon aus, dass hinter extremistischen Anschlägen geopolitische Interessen steckten.

Nicht alle über einen Kamm scheren

Man dürfe nicht alle Anhänger des Islam über einen Kamm scheren. Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, dass mehr Menschen in Deutschland lernen, zwischen fanatischen Extremisten und Muslimen zu unterscheiden. Aus der Unkenntnis heraus komme es mitunter zu voreiligen Schuldzuweisungen und Vorurteilen. Das wiederum trage zur Spaltung der Gesellschaft bei und spiele nur den Extremisten in die Hände.

Veranstaltung in Neuruppin anvisiert

Deshalb sei auch eine Info-Veranstaltung für Freitag, 10. Oktober, in Neuruppin beantragt. Außerdem seien rund 13.000 Flyer im Kreis verteilt worden.

Im Islam, sagt Arif, seien Heimatliebe und Loyalität gegenüber dem Land in dem ein Mensch lebt, sehr wichtig. Zwar werde die Gemeinschaft in ihren Bemühungen immer wieder zurückgeworfen – etwa, wenn ein Attentat geschieht, andererseits gibt sich Arif dennoch hoffnungsvoll, etwas in der Gesellschaft bewegen zu können.

Im Osten wenig präsent

Die Religionsgemeinschaft sei zwar in dem meisten Ländern der Welt vertreten, aber im Osten Deutschlands seien die Gruppen kleiner als im Westen. Im Land Brandenburg gebe es lediglich in Strausberg ( Märkisch-Oderland) eine solche Gruppe. Sie verfüge aber noch über keine öffentliche Anlaufstelle. „Treffen finden in privaten Wohnungen statt.“ Der Kreis Ostprignitz-Ruppin sei der Vertretung der Religionsgemeinschaft in Berlin zugeordnet. Denn im Kreis OPR gebe es nur vereinzelte Anhänger – zu wenige, um eine eigene Außenstelle zu gründen.

Hitzige Gespräche

Bei den Gesprächen mit den Menschen vor Ort hat Arif die Erfahrung gemacht, dass diese oft sehr hitzig beginnen, sich aber dann „super“ entwickelten, erzählt der 34-Jährige, der sein Theologiestudium im kanadischen Toronto absolvierte. In den Begegnungen gehe es ihm nicht darum, Menschen zu missionieren, sondern vielmehr über den Islam zu informieren. Bisher sei kein einziger seiner Gesprächspartner zum Islam konvertiert.

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat betreibt in Deutschland rund 50 Moscheen und besitzt den Körperschaftsstatus des öffentlichen Rechts. Sie wurde 1889 von Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad gegründet. Hierzulande hat sie nach eigenen Angaben rund 45.000 Anhänger. Geleitet wird sie von Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

Von Björn Wagener