Das Tor des Gerätehauses der Feuerwehr Retzin (Gemeinde Groß Pankow) geht auf. Wenig später fährt ein Auto raus. Hinter diesem zieht es ein Hänger – einen ganz besonderen. Die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Retzin besitzen jetzt einen neuen Tragkraftspritzenanhänger, kurz TSA genannt. Doch es gibt noch mehr gute Nachrichten aus Retzin.

Feuerwehr Retzin bekommt neues Auto und Anhänger

Denn passend zum neuen Anhänger gibt es auch gleich einen neuen Mannschaftstransportwagen, kurz MTW, für die Brandschützer, und der Umbau des Gerätehauses konnte ebenfalls beendet werden. „Wir sind froh, dass wir die Projekte endlich umsetzen konnten“, sagt Groß Pankows Bürgermeister Marco Radloff, „Alles hat zwei Jahre in Anspruch genommen.“

Doch auf die Zeit oder die investierte Arbeit möchte keiner schauen, denn am Ende zählt das Ergebnis. „Wichtig ist, dass die Kameraden der Feuerwehr hier in Retzin den Brandschutz sicherstellen können“, so der Bürgermeister, „und mit der neuen Ausrüstung ist das kein Problem mehr.“

Altes Auto war mehr als 30 Jahre alt

Das alte Fahrzeug war nicht nur in die Jahre gekommen, sondern besaß auch seine Tücken und Eigenheiten. Und nach mehr als 30 Jahren auf den Achsen wurde es Zeit für ein neues Auto. Nach langen Überlegungen fiel die endgültige Entscheidung: Es wird ein VW T 5. Den Umbau des Fahrzeuges übernahm die Firma „Brandschutztechnik Frank Lampe“ aus Parchim.

Auch der Anhänger kann sich sehen lassen, meint Karsten Lehmann, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Groß Pankow und zugleich Leiter des Bauamtes und Ordnungsamtes: „Der Hänger ist kein alter“, erklärt er, „wir konnten ein neues Fahrgestell verbauen.“

Feuerwehr hat viele aktive Mitglieder

Bestückt wurde der TSA mit dem Material des Vorgängers. Im neues Auto sind Plätze für acht freiwillige Helfer. Der nächste Einsatz kann also kommen. Die Feuerwehr Retzin hat nach aktuellen Stand 23 aktive Mitglieder. Sechs gehören der Alters- und Ehrenabteilung an.

Retzins Ortswehrführer Marvin Kordelle ist zufrieden: „Angesichts der Tatsache, dass wird ein eigentlich kleiner Ort sind, haben wird dennoch einige Mitglieder in der Feuerwehr.“ Im Gerätehaus zumindest sind nur noch wenige Plätze frei. Besonders stolz ist der Feuerwehrmann aber wegen eines anderen Umstands: „Wir haben insgesamt sieben Atemschutzgeräteträger in Retzin“, sagt er.

Retziner sind soweit zufrieden

Aus diesem Grund wünscht er sich, dass er mindestens zwei Pressluftatmer für seine Feuerwehr in Retzin bekommen könnte. Aktuell gibt es keine. Die Idee wäre, im Kofferraum des neues Fahrzeuges zwei entsprechende Halterungen für solche Geräte nachzurüsten. Doch bislang ist das nur ein Wunsch.

Ein weiterer Wunsch ist es, die mittlerweile auch in die Jahre gekommene Tragekraftspritze, sprich die tragbare Feuerlöschpumpe, durch ein neueres Modell zu tauschen. Ansonsten sind die Mitglieder der Retziner Feuerwehr mit ihrer Ausrüstung zufrieden.

Alles ist eine Frage des Geldes

„Natürlich ginge immer etwas mehr“, sagt Marvin Kordelle, „aber es ist alles auch immer eine Kostenfrage.“ Dieser Aussage können Bürgermeister Marco Radloff und Ingo Frahm, Vorsitzender der Gemeindevertretung von Groß Pankow, nur zustimmen.

Doch die gesetzte Ziele, sprich ein neues Auto, ein neuer Anhänger und die Erweiterung des Gerätehauses in Retzin, konnten erfolgreich umgesetzt werden. „Und darauf kommt es am Ende an“, so Marco Radloff, „und mit eurem Einsatz dient ihr alle den Bürgern der Gemeinde“, sagt Ingo Frahm abschließend.

Von Julia Redepenning