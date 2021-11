Rewe, Woolworth und Rossmann: Drei neue Märkte für Wittenberge

Wittenberge

Bis zum Schluss wurde geräumt, geputzt und einsortiert. Und dann war es endlich soweit: Der neue Supermarkt von Rewe an der Bahnstraße in Wittenberge öffnete am Mittwoch seine Türen. Zunächst für geladene Gäste, ab 16 Uhr dann für die Kunden, die es kaum erwarten konnten.

Wittenberge: Der neue Rewe-Markt ist eröffnet

Schon zwei Stunden zuvor standen die ersten Neugierigen mit Einkaufswagen vor der Tür, nur um ein wenig enttäuscht vom Sicherheitspersonal vertröstet zu werden. Die Vertreter der Stadt, der beteiligten Firmen und das Personal hatten Vorrang und feierten den offiziellen Startschuss zwischen Kassenbereich und weihnachtlichen Süßigkeiten.

Rewe, Woolworth und Rossmann sollen die Bahnstraße in Wittenberge beleben. Quelle: Stephanie Fedders

Alle Beteiligten waren voll des Lobes ob der mehrere Jahre dauernden Zusammenarbeit – von den ersten Ideen bis zur Umsetzung. Bürgermeister Oliver Hermann erinnerte an den Aufwand, der notwendig war, um das Grundstück mit der Adresse Bahnstraße Nummer eins zu beräumen und damit für eine Bebauung herzurichten.

Jetzt ist auf der einstigen Brachfläche in unmittelbarer Nähe des historischen Lokschuppens „ein kleiner Traum für die Stadtentwicklung in Erfüllung gegangen“, sagte Hermann und sprach von einem Angebot für die Region, das hier entstanden ist. Es sei nicht selbstverständlich gewesen, dass ein Markt in diesen Dimensionen in der Innenstadt realisiert werde.

Wittenberge freut sich über drei neue Märkte und über eine neu gebaute Liebigstraße

Noch dazu, wenn der Investor obendrein auch noch eine komplett neue Straße baut. „Das ist nicht unser täglich Brot“, gab Projektentwickler Hans Harms bei der Eröffnung zu. Entstanden ist mit der Liebigstraße dennoch eine rund 370 Meter lange Verbindung zur Goethestraße, die als alternative Zufahrt zum Fachmarktzentrum genutzt werden kann.

Freie Fahrt: Die Liebigstraße am Fachmarktzentrum hat die Stadt Wittenberge in den Verhandlungen mit dem Investor von Rewe durchgesetzt. Quelle: Stephanie Fedders

Somit wurde nicht nur der Markt, sondern auch die Straße nach rund acht Monaten Bauzeit für die Öffentlichkeit freigegeben. Und für Bürgermeister Oliver Hermann gab es einen Strauß Blumen. „Als Dank, dass wir in ihrer Stadt bauen durften“, sagte Hans Harms.

Neben dem Rewe-Markt mit rund 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche haben sich zwei weitere Unternehmen auf dem Gelände angesiedelt: Woolworth hat eine neue Filiale eröffnet, die Drogeriekette Rossmann ihren bisherigen Standort in der Bahnstraße aufgegeben und ist mit in den an Rewe angrenzenden Neubau gezogen. Alle drei Anbieter sollen dazu beitragen, diesen Bereich der Bahnstraße mit Leben zu erfüllen.

Von Stephanie Fedders