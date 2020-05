Warum Himmelfahrt auf jeden Fall anders wird als sonst

Prignitz

Es ist ein Aufruf auf Facebook, der polarisiert: In Hinzdorf an der Elbe will man am Himmelfahrtstag feiern. Auf Facebook werden die Menschen explizit dorthin eingeladen, natürlich unter Einhaltung aller durch Corona bedingten Regeln.

Amt Lenzen weiß nichts von Veranstaltung in Cumlosen

Aber wie soll das gehen? Ein Perleberger, der sich noch daran erinnert, dass gerade an der Elbe bei Hinzdorf in den vergangenen Jahren eine vierstellige Anzahl von Leuten ausgelassen den Herrentag gefeiert hat, fragt nun, ob diese Veranstaltung und eine ähnliche geartete in Cumlosen überhaupt genehmigt sind. „Meines Wissens nach wurden Großveranstaltungen – und dazu zählt diese Veranstaltung auch - bis zum 31. August deutschlandweit verboten.“

Dass es eine Veranstaltung bei Cumlosen geben soll, war für das Lenzener Ordnungsamt neu. Nach dessen Erkenntnissen hat dort bislang niemand etwas angemeldet.

Veranstaltung in Hinzdorf war schon einmal im Januar genehmigt worden

Anders sieht es im Fall Hinzdorf aus. „Es ist ein sehr empfindliches Thema“, muss Martin Ferch zugeben. Schon im Januar war eine Anfrage eines Anbieters genehmigt worden.

„Das war vakant aufgrund der aktuellen Situation“, erklärt Martin Ferch weiter. Letztlich sei die Veranstaltung doch genehmigt worden, „aber natürlich unter Einhaltung der Vorgaben der Eindämmungsverordnung“.

Dazu wird es am Dienstag einen Vor-Ort-Termin mit dem Antragsteller, Kollegen vom städtischen Ordnungsamt, der Polizei und vom Landkreis geben. „Dabei wird es darum gehen, wie er sich das vorstellt und wie er die Bestimmungen einhalten will“, sagte Ferch. Unabhängig davon werde es aber am Himmelfahrtstag Kontrollen geben.

Kreis: Veranstaltungen sind weiter untersagt

Verwundert zeigte man sich beim Landkreis über den Vorgang und zitiert die Eindämmungsverordnung: „Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Versammlungen und sonstige Ansammlungen sind untersagt. Dazu zählen auch Treffs und Partys zum Beispiel an der Elbe oder anderen touristischen Punkten, die zu Himmelfahrt gern aufgesucht werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Die 50-Teilnehmer-Ausnahmeregelung gelte nicht für touristische Hotspots. „Dafür gibt es keine Ausnahmeregelung“, heißt es weiter.

Himmelfahrtstag ist nicht von der Eindämmungsverordnung ausgenommen

Der Himmelfahrtstag ist auch in keiner Weise von der Eindämmungsverordnung ausgenommen: „Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts gestattet. Dies ist auch bei Ausflügen am Himmelfahrtstag einzuhalten.“

Imbiss- und Bierwagen können laut Verordnung Speisen oder Getränke nur zum Mitnehmen abgeben. „Sollten sie dennoch mit Festzeltgarnituren arbeiten, sind die Gaststättenregeln einzuhalten bis hin zur Dokumentation der Anwesenden.“ Abstands- und Hygieneregeln gelten auch, wenn man mit dem Bollerwagen unterwegs ist.

Ordnungsämter und Polizei werden kontrollieren

Für Kontrollen sind die Ordnungsämter zuständig. Auch die Polizei bereitet sich auf den Tag vor, wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin bestätigt. Man wisse, wie es in den vergangenen Jahren gewesen sei. „Wir gehen davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird“, sagt sie, „von daher werden wir auch ähnlich tätig werden.“ Und auch die Polizeibeamten werden dabei die Einhaltung der Eindämmungsverordnung im Blick haben.

Nicht jeder Gastwirt, dessen Einrichtung ein traditioneller Anlaufpunkt am Himmelfahrtstag ist, glaubt, dass sich die Einhaltung der Bestimmungen dann wirklich kontrollieren lässt. René Wolf von der Alten Mälzerei in Pritzwalk etwa geht kein Risiko ein und lässt seinen Biergarten geschlossen – nur in der Gaststätte werden unter Wahrung aller Regeln Menschen bewirtet.

Von Bernd Atzenroth