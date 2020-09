Roddan

Bei dem vermeintlichen Unfall am Sonnabend gegen 23.30 Uhr bei Roddan mit einer toten Person handelt es sich offenbar um einen Suizid. Davon geht die Polizei mittlerweile aus. „Es gibt Hinweise darauf“, sagt Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin ohne Details dazu zu nennen. Die Gerichtsmedizin wird jetzt zweifelsfrei die Identität des Mannes feststellen, der hinter dem Steuer saß.

Laut Polizei war das Auto auf der Straße zwischen Glöwen und Quitzöbel gegen einen Baum geprallt, hatte Feuer gefangen und brannte vollständig aus. Eine vorbeifahrende Frau informierte dann über den Notruf Polizei und Feuerwehr.

Anzeige

Brandschützer aus Bad Wilsnack, Legde, Roddan und Quitzöbel wurden alarmiert.

Weitere MAZ+ Artikel

Drei Menschen kamen ums Leben

Insgesamt drei Tote waren am Wochenende auf den Straßen der Prignitz und des angrenzenden Landkreises Ludwigslust zu beklagen. Nach dem Unfall am Freitagabend in Meyenburg und dem ausgebrannten Wagen bei Roddan kam am Sonntagmorgen auf der A 14 zwischen Groß Warnow und Grabow ein 56-jähriger Mann ums Leben, nachdem an seinem Auto ein Reifen geplatzt war und sich der Wagen mehrfach überschlug. Die 46-jährige Beifahrerin überlebte schwer verletzt.

Von MAZ-online