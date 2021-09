Rühstädt: Frau hinterlässt Chaos in Hotelzimmer - Endreinigung nicht bezahlt

Rühstädt

Eine Frau aus Zürich, zumindest gab sie ihre Anschrift so an, mietete sich von Freitag bis Sonntag ein Hotelzimmer in Rühstädt. Nach ihrem Aufenthalt hat sie jedoch weder den offenen Restbetrag, noch die Endreinigung beglichen.

Zudem hat die Frau ein völliges Chaos im Hotelzimmer hinterlassen. Sie verließ den Ort in unbekannte Richtung. Dem Gastgeber ist ein Schaden von etwa 95 Euro entstanden. Ob es die Person tatsächlich gibt, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline