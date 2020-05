Rohlsdorf

Erika und Norbert Ludwig wohnen seit dem Jahr 2000 auf einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück nahe der Rohlsdorfer Kirche und dem dortigen Dorfteich. Es muss einst dem Schmied des Dorfes gehört haben.

Der Garten in seinem Frühlingskleid.

Frühlingsbesuch

in Rohlsdorf

Zu: Die Rosenfreunde Wittstock laden wegen Corona und Besuchsverbot auf diesem Wege ein, ihre privaten Refugien zu besuchen.

Die beiden Eigentümer haben nicht nur ihr Wohnhaus baulich in Ordnung gebracht, sondern nach und nach auch die Nebengelasse. Davon gibt es reichlich, wie die alte Schmiede mit den schönen großen Eisenfenstern, die heute eine Möglichkeit für größere Feiern bietet.

Unzählige Saatschalen

Auch von den einst als Scheunen und Stallungen genutzten Gebäuden ist immer noch so viel übrig, dass es Erika winters als Unterstellmöglichkeit für kälteempfindliche Pflanzen dient und Norbert als Werkstatt. Es gibt geschützte Räume für Exoten und Platz für unzählige Saatschalen im zeitigen Frühjahr. Gartenfreunde wissen sofort: Da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter – und zwar das ganze Jahr über.

Plätzchen zum Ausruhen.

Empfangen werden wir von den Gastgeber mit einem in Corona-Zeiten wichtig gewordenen Utensil: Erika hat für die Besucher einen Mundschutz genäht. Natürlich aus Stoff mit Rosenmuster. Sie ist zusammen mit ihrem Mann seit zirka eineinhalb Jahren Mitglied bei den Rosenfreunden Wittstock.

Selbstaussäer sind hier erwünscht

Der von der Vorbesitzerin übernommene Garten hat im Wesentlichen seine traditionellen Strukturen behalten. Es gibt Flächen für Kartoffeln und Gemüse, einige Hochbeete für das Grünzeug, das Erika in der Saison tagtäglich zupft und aufs Brot oder in den Quark tut. Kräuter sind wichtig und finden sich in vielfältigen Arten und Sorten von Erdbeerminze bis Blutampfer. „Das brauche ich einfach, es tut mir gut“, sagt sie.

Die Beete sind vorbereitet.

Und sie liebt es genauso wie Norbert, im Sommer im Boden nach den frischgewachsenen Erdäpfeln zu graben. Und entlang der Wege – auch das eine gute alte Tradition auf dem Lande – erstrecken sich die schmaleren oder auch breiteren Rabatten. Hier darf es üppig und überbordend grünen und blühen, schon Mitte April ist die Vielfalt zu ahnen. Nicht nur geduldet, sondern erwünscht sind die Selbstaussäher, Ein-oder Zweijährige, die in der Regel bleiben dürfen, wo sie sich selbst einen Platz erwählt haben und die dem Garten immer wieder neue und oft auch wunderbar überraschende Bilder schaffen.

Ein Bett wird zur Sitzecke

Überall gibt es kleine Dekorationen, Konstruktionen, Kreationen – die Erika mit viel Liebe und Geschick in Szene setzt. Norbert darf keinen Baumstumpf, kein rostiges Gefäß, kein altes Rohr entsorgen. „Ich kann das alles gebrauchen. Daraus kann man immer noch etwas machen“, betont sie.

Überall gibt es etwas Interessantes zu entdecken.

So wie das alte Bettgestell aus Holz, das wochenlang auf dem Sperrmüll am anderen Ende des Dorfes lag. Nachdem Norbert dem Drängen seiner Frau nachgegeben hat, steht es heute azurblau gestrichen, mit zwei Sitzflächen und einem alten Tisch in derselben Farbe komplettiert im Garten – und wirkt ausgesprochen einladend.

Jeder bekommt etwas mit auf den Weg

Und dann sind da noch die zehn Hühner und einige Kaninchen, die zum Haushalt gehören, und versorgt werden wollen. Ja, es gibt reichlich zu tun. Und kein Besucher – das glauben wir den Gastgebern aufs Wort - geht hier wieder los, ohne nicht ein Wurzelstück, einen Ableger, ein Töpfchen mit Sämlingen oder ein paar von den so wertvollen Holzscheiben für diverse eigene Deko-Versuche mit nach Hause zu nehmen. Nicht selten geht Erika gleich mit dem Spaten los und gräbt mal eine Pflanze aus.

Von Kirsten Große