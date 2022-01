Schloss Meyenburg: Filmgeschichte im Modemuseum

Meyenburg

Noch wird geputzt und geräumt, sortiert und beschriftet, aus- und angezogen. Es gibt eine Menge zu tun im Modemuseum im Schloss Meyenburg, bevor das Haus nach der Winterpause erstmals in diesem Jahr wieder für Besucher öffnet. Am 18. Januar soll es soweit sein.

Meyenburg: Das Modemuseum im Schloss öffnet am 18. Januar 2022 wieder für Besucher

Bis dahin geben der Frühjahrsputz im Januar und die Ergänzung der Sammlungen mit neuen Errungenschaften den Takt an. Viele helfende Hände packen mit an und unterstützen Geschäftsführerin Irena Berjas bei der Vorbereitung der Ausstellung.

In der Spielzeugecke haben Teddys und Puppen einen Platz. Quelle: Stephanie Fedders

Auch die Mitarbeiter des Bauhofes Meyenburg sind dafür unentbehrlich und werden gebraucht, um die schweren Glasvitrinen zu öffnen, hinter denen die wertvollsten Kleider präsentiert werden. Das geht nur, wenn die Verschraubungen gelöst werden und jede Tür einzeln und vorsichtig herausgehoben wird.

Kleine Klebezettel am Glas verraten, wo die Männer Hand anlegen sollen. Danach können Irena Berjas und ihre Mitarbeiterinnen die Kollektion, die nach Jahrzehnten und Themen zusammengestellt ist, austauschen, ergänzen oder umdekorieren. Neu in die Dauerausstellung integriert wird so im ersten Stock zum Beispiel ein ganz besonderes Unikat.

Meyenburg: Die Sammlung des Modemuseums ist um einige Unikate gewachsen

Es ist eine Handtasche für festliche Anlässe, die als Dauerleihgabe aus Berlin ins Museum gekommen ist. Handgemacht Anfang des 20. Jahrhunderts und ein Familienstück. Zudem „ganz besonders aufwändig gefertigt und gut erhalten“, erzählt Irena Berjas, die wie schon so oft durch persönlichen Einsatz und Kontakte wertvolle Stücke in die Sammlung holen konnte.

In diesem Kleid tanzte einst Ellen Schwiers auf Partys. Quelle: Stephanie Fedders

Das gilt auch für ein Kleid aus den 1920er-Jahren, das aus Franken in die Prignitz gekommen ist. „Wir haben es im Tausch aus dem Nationalmuseum in Nürnberg erhalten“, freut sich Berjas, die auch in diesem Fall aktiv geworden ist.

Eine besondere Schenkung ist im Keller zu bestaunen. Genauer gesagt im Discoraum unter der Glitzerkugel. Hier ist ein Kleid der Schauspielerin Ellen Schwiers zu bewundern, dass ihre Tochter, die Schauspielerin Katerina Jacob, dem Museum zusammen mit weiteren Stücken überlassen hat.

Meyenburg: Im Modemuseum ist auch das Kleid eines Kinostars zu bewundern

Ellen Schwiers war am 26. April 2019 im Alter von 88 Jahren am Starnberger See verstorben und ihre nicht minder bekannte Tochter hatte eine Mail an das Modemuseum geschickt und angefragt, ob Interesse an dem Kleid bestünde. Die Antwort von Irena Berjas ließ natürlich nicht lange auf sich warten.

Und nicht zuletzt zahlen sich die Beziehungen der Museumschefin auch für die sehenswerte Sammlung an alten Spielsachen aus, die die gesellschaftlichen Standards der vergangenen Jahrzehnte ebenso spiegelt wie die Mode. Hier wird in einer der Vitrinen eine Eisenbahn aus Blech einziehen, die Irena Berjas dank der Verbindungen zum Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau geschenkt bekommen hat.

Nach der Öffnung am 18. Januar lassen auch die nächsten Veranstaltungen nicht lange auf sich warten. Am 20. Februar wird um 15 Uhr die erste Ausstellung des Jahres eröffnet. Der Berliner Künstler Wolfgang Nieblich ist zu Gast in Meyenburg mit Bildern und Objekten rund um das Thema Textil.

Das nächste Schlossgespräch findet dann am 13. März um 15 Uhr mit Felix Biermann und Normen Posselt statt. Die beiden Archäologen werden über die Ausgrabungsergebnisse am Trockenberg berichten.

Von Stephanie Fedders