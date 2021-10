Perleberg

Auch wenn es noch nicht überall danach aussieht, aber bis zum Jahresende will die Kreisstraßenmeisterei Prignitz zwei laufende Projekte beenden und wieder für den Verkehr freigeben. Das betrifft die Bauarbeiten zwischen Schönhagen und Groß Langerwisch sowie zwischen Triglitz und Mertensdorf.

Schönhagen – Groß Langerwisch: Freie Fahrt bis Ende des Jahres

Lange war die Sanierung der Allee zwischen dem Pritzwalker Ortsteil Schönhagen und Groß Langerwisch in der Gemeinde Groß Pankow ein Thema für alle Beteiligten. Doch erst im September konnte es los gehen – nachdem endlich der ersehnte Fördermittelbescheid aus Potsdam eingetroffen war.

Seitdem ist bereits einiges passiert, wie Thomas Mader von der Kreisstraßenmeisterei Prignitz auf MAZ-Nachfrage mitgeteilt hat. Zuletzt wurden die Ferien genutzt, um den Knotenpunkt in Groß Langerwisch fertig zu stellen. Jetzt gehe es auf der freien Strecke weiter. Geplant sei als nächstes die Verlegung von Rohren unter der Kreisstraße 7026.

Auf diese Arbeiten soll Ende November die Asphaltierung der rund drei Kilometer langen Verbindung folgen. Danach könne der Verkehr wieder fließen.

Triglitz – Mertensdorf: Ende November soll der Verkehr wieder rollen

Gute Nachrichten gebe es auch von der Baustelle zwischen Triglitz und Mertensdorf. Noch im Laufe der Woche soll der Asphalt auf dem drei Kilometer langen Abschnitt der Kreisstraße 7022 aufgetragen werden. Danach müsse noch an den Banketten gearbeitet werden, die mit Schotter verfüllt werden. „Ende November soll die Straße für den Verkehr freigegeben werden“, sagt Thomas Mader. Die noch notwendigen Markierungsarbeiten seien im kommenden Jahr vorgesehen.

Schweres Gerät: Mit dem Bohrer werden die Pfähle für die Stepenitzbrücke gesetzt. Quelle: Stephanie Fedders

Noch wesentlich länger, weil aufwändiger, wird den Landkreis der Neubau der Brücke über die Stepenitz zwischen Weisen und Breese beschäftigen. Hier ist schweres Gerät in Stellung gebracht worden. Ein Probepfahl aus Beton wurde bereits gebohrt. Er wird ergänzt durch so genannte Reaktionspfähle, die allesamt dazu dienen, die Belastung durch den neuen Brückenbau zu prüfen.

„Wir mussten rund 18 Meter tief bohren lassen, um eine tragfähige Schicht zu erreichen“, erklärt Thomas Mader. Bis Ende der Woche soll ein Stahlkörper darüber gelegt werden, mit dem der Druck simuliert wird, der später, wenn der Bau fertiggestellt ist, vom Straßenverkehr erzeugt wird.

18 Pfähle sollen die neue Stepenitzbrücke zwischen Weisen und Breese tragen

Bis Ende des Jahres sollen dann insgesamt 18 Pfähle in den Untergrund eingebracht werden, die die neue Brücke tragen werden. In den kommenden Wochen wird zudem die künftige Straße in ihrer gesamten Breite aufgeschüttet werden.

Aufwändig und zeitintensiv: Der Neubau der Stepenitzbrücke zwischen Weisen und Breese. Quelle: Stephanie Fedders

Parallel dazu konnte die Kreisstraßenmeisterei jetzt auch mit den Arbeiten zur Sanierung des Radweges zwischen Pritzwalk und Giesensdorf beginnen. Ende September war dafür der Fördermittelbescheid in Perleberg eingetroffen.

Welche Projekte der Landkreis 2022 angehen wird, hängt auch wieder davon ab, wann welche Fördermittelbescheide eintreffen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Sanierung der Kreisstraße 7001 zwischen Schönhagen und Görike in der Gemeinde Gumtow.

Von Stephanie Fedders