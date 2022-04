Schweinepest in der Prignitz: Welche Regeln ab Samstag im Landkreis gelten

Perleberg

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat sich in den vergangenen Wochen die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen weiter ausgebreitet, so dass die dortigen ASP-Restriktionszonen erweitert werden mussten. Der letzte Fundort liegt in unmittelbarer Nähe zum Landkreis Prignitz außerhalb des Kerngebietes in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch außerhalb des dort errichteten Zaunes.

Funde im Nachbarkreis haben Auswirkung auf die Prignitz

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die Prignitz, die hier festgelegten ASP-Zonen sind ebenfalls anzupassen. Dazu war es notwendig, die erst vergangene Woche aktualisierte Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der ASP erneut zu ändern. Einzusehen ist die neue Verfügung im Amtsblatt Nummer 27 vom 22. April und auf der Internetseite des Landkreises Prignitz unter www.landkreis-prignitz.de/Afrikanische Schweinepest. Sie tritt am heutigen Samstag in Kraft.

In regelmäßigen Abständen haben Fallwildsucher in der jüngeren Vergangenheit Waldstück für Waldstück durchkämmt. Quelle: Bernd Atzenroth

Die äußere Sperrzone I (Pufferzone) musste um folgende Orts- und Gemeindeteile erweitert werden: Hohenvier, Strigleben, Steinberg, Gulow, Schönfeld, Klockow, Waterloo, Premslin, Neu Premslin, Glövzin, Karstädt Dargardt, Garlin und Stavenow sowie die westlich der Bahnstrecke Berlin-Spandau – Hamburg-Altona gelegenen Teile von Dallmin, Streesow, Reckenzin, Klein Warnow und Groß Warnow. Hier müssen bei der Ausübung der Jagd auf Schwarzwild zukünftig besondere Auflagen eingehalten werden.

Innere Sperrzone wird erweitert

Land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten können indes uneingeschränkt durchgeführt werden. Die innere Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) wird um einen Teil B erweitert. Davon betroffen sind die Ortsteile Bresch, Mollnitz, Neuhof, Kribbe, Wittmoor und die östlich der Bahnstrecke Berlin-Spandau – Hamburg-Altona gelegenen Teile von Dallmin, Streesow, Reckenzin, Klein Warnow und Groß Warnow.

Striktes Jagdverbot für alle Wildtierarten

Für diesen neuen Teil B der Sperrzone II gelten zusätzlich zu den Vorgaben für die Sperrzone II strengere Einschränkungen, die je nach Entwicklung der Seuchenlage und vor allem nach Fertigstellung der dort neu zu bauenden wildschweinsicheren Schutzzäune später wieder angepasst werden können. Insbesondere musste dort zunächst ein striktes Jagdverbot für alle Wildtierarten verhängt werden, um eine Beunruhigung des Schwarzwildes zu verhindern. Land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten sind nach vorheriger Absuche der Flächen auf verendete oder kranke Wildschweine möglich.

Alle Bürger werden aufgerufen, die Maßnahmen zu unterstützen: Bitte schließen Sie die Tore an den Zäunen stets wieder und melden Schäden an den Zäunen ebenso wie verletzte oder verendete Wildschweine oder andere Wildtiere bitte sofort über die ASP-Hotline unter Telefon 03876/71 31 10.

Strikte Leinenpflicht für Hunde in der gesamten Sperrzone

Hundehalter werden von der Kreisverwaltung noch einmal darauf hingewiesen, dass in der gesamten Sperrzone II (gefährdetes Gebiet einschließlich Kerngebiet und Weiße Zone) eine strikte Leinenpflicht für Hunde gilt.

