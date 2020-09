Neuruppin

Nach dem durch Covid-19 verursachten Einbruch zeigte der Arbeitsmarkt in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz im September Anzeichen einer leichten Entspannung. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Arbeitsagentur in Neuruppin jetzt veröffentlichte.

Demnach sank der Zahl der Arbeitslosen im Landkreis OPR seit August um 219 auf aktuell 3331 und in der Prignitz um 45 auf 3077. Das entspricht einer Quote von 6,5 beziehungsweise 7,9 Prozent.

Klar wird aber auch, dass sich die Pandemie nach wie vor deutlich negativ auf die Beschäftigung auswirkt. In beiden Landkreisen gibt es derzeit mehr Arbeitslose als vor einem Jahr: In OPR sind es 451 mehr und in der Prignitz 435. Ohne Covid-19 wäre die Arbeitslosenquote in der Region vermutlich rund ein Prozentpunkt niedriger.

Arbeitsagentur ist noch vorsichtig

„Der Arbeitsmarkt ist wieder stärker in Bewegung und Anzeichen für einen Herbstaufschwung sind erkennbar. Von einer generellen Trendwende können wir aber noch nicht sprechen“, fasst Stefan Dirkes als Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Neuruppin zusammen.

Die September-Zahlen auf einen Blick Ostprignitz-Ruppin hat aktuell 3331 Arbeitslose – 219 weniger als im August. Die Quote sank damit von 6,9 auf 6,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 5,6 Prozent. Regional liegt die Quote im Wittstocker Raum mit 6 Prozent am niedrigsten. In Neuruppin sind es 6,2 Prozent, in Kyritz 7,7 Prozent. Für die Prignitz meldet die Arbeitsagentur 3077 Arbeitslose. Das entspricht einer Quote von 7,9 Prozent (2019: 6,7 Prozent). Im August waren es 45 Arbeitslose mehr. Die Quote betrug 8,1 Prozent. Pritzwalk ist mit einer Quote von 7,2 Prozent deutlich weniger betroffen als Perleberg mit 8,3 Prozent.

Kurzarbeit spielt bei all dem weiterhin eine wichtige Rolle, auch wenn die Zahl der Anträge leicht zurückgeht. Im Agenturbezirk ( Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und Havelland) wurden im August 50 Anträge für 567 Beschäftigte gestellt. Im September waren es nur noch 45 Anträge für 433 Beschäftigte. Insgesamt beantragten Arbeitgeber seit April 5460-mal Kurzarbeit für rund 49.600 Menschen. Erste Auswertungen zeigen aber, dass beispielsweise im März knapp die Hälfte der Anzeigen sozusagen vorsorglich erfolgte und nicht in die Tat umgesetzt wurde.

Wieder mehr Stellenangebote

Aktuell hat die Neuruppiner Arbeitsagentur 4860 offene Arbeitsstellen gelistet – 28 mehr als im August. „Dies werten wir als positives Signal für die kommenden Monate“, sagt Stefan Dirkes. Denn im Rest des Landes ist der Trend derzeit noch umgekehrt.

Besonders gefragt sind neue Mitarbeiter gegenwärtig bei Rohstoffgewinnung und Produktion sowie bei Verkehr, Logistik und Sicherheit. Am deutlichsten sank die Nachfrage laut Statistik bei Geisteswissenschaften, Kultur und Gestaltung.

Von Alexander Beckmann